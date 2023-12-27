CHP’li Sarı: Alım Gücünde 10 Yılda Yüzde 341 Kayıp Var

CHP’li Serkan Sarı asgari ücretle ilgili artışın gündemin en hassas konusu olduğu belirterek, asgari ücretin refah sağlayabilecek düzeyde olması gerektiğini ifade etti. Sar şöyle konuştu:

“Asgari ücrette yaşatılan kayıp, açık ve net olarak ortada. Alım gücündeki kaybı, her geçen gün derinden bir şekilde vatandaşlarımız hissediyor. Verilecek ücretin açlık sınırında altında olmadığı, refah sağlayabilecek düzeyde bir ücret olarak belirlenmesini istiyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi zaten asgari ücret Türkiye ortalaması Avrupa'nın ciddi derecede altında. Geldiğimiz nokta itibariyle, son 6 ay önce yapılmış olan zamdan bugüne de % 46 kur bazında erimiş durumda. Bu acı bir tablo!

ALIM GÜCÜNDE 10 YILDA YÜZDE 341 KAYIP VAR

“Verilecek zam, yılda bir defa uygulanacağı beyan edildikten sonra, daha da önem arz etmekte, çünkü yaşadığımız enflasyon ortamında, son 10 yılda asgari ücretlerin alım gücünün kaybı çok açık bir şekilde ortada. OECD ülkeleri arasında yüzde 341’e varan bir alım gücü kaybı var! Bu gerçekleri göz önünde bulundurmadan yapılacak artışın asgari ücretliyi kısa vadede refah kavuştururken, yılın ikinci yarısında yokluğa, açlığa mahkum edecek kaygısı açık bir şekilde ortada. Buradan hep birlikte çağrıda bulunuyoruz. Emekçinin, emeğin hakkını hukukunu alacağı bir asgari ücretin belirlenmesi talep ediyoruz. Yetkililere, yapılacak toplantıda bu gerçekler göz önünde bulundurularak bir rakam belirlenmesi gerektiğini vurgusunu yapmak istiyoruz.”