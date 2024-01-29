Babacan: Hayvancılıkla uğraşan, üreten vatandaşlarımızın sayısı gün gittikçe azalıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Konya ziyaretinde hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşla sohbetini yayınladı. Üreticinin, birçok hayvancının işi bıraktığını söylediği videoda Ali Babacan kuzuları sevdi, üreticiyle küçük bir sohbet gerçekleştirdi.