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Babacan: Hayvancılıkla uğraşan, üreten vatandaşlarımızın sayısı gün gittikçe azalıyor

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Babacan: Hayvancılıkla uğraşan, üreten vatandaşlarımızın sayısı gün gittikçe azalıyor
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Konya ziyaretinde hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşla sohbetini yayınladı. Üreticinin, birçok hayvancının işi bıraktığını söylediği videoda Ali Babacan kuzuları sevdi, üreticiyle küçük bir sohbet gerçekleştirdi.

Babacan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Hayvancılıkla uğraşan, üreten vatandaşlarımızın sayısı gün gittikçe azalıyor. Üreticimize yem, mazot ve elektrik desteği verilmeli, maliyetler aşağıya çekilmelidir.”

“Üreten, hayvancılık yapan vatandaşımız azalıyor gittikçe”

Kuzuları seven Ali Babacan’ın, yavrulama zamanı olup olmadığını sorduğu üretici, “Erken başlatırız, kurbana yetiştirmek için” cevabını verdi. “Böyle üreten, hayvancılık yapan vatandaşımız azalıyor gittikçe” yorumu üzerine Ali Babacan’ı onaylayan üretici, sıkıntılarını “Bizim köyde iyice azaldı, her evden bir 20 koyun çıkardı. Şimdi yaylası olan kişilerde kaldı, gerisi bitti” cümleleriyle dile getirdi.

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