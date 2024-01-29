Babacan: Hayvancılıkla uğraşan, üreten vatandaşlarımızın sayısı gün gittikçe azalıyor
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Konya ziyaretinde hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşla sohbetini yayınladı. Üreticinin, birçok hayvancının işi bıraktığını söylediği videoda Ali Babacan kuzuları sevdi, üreticiyle küçük bir sohbet gerçekleştirdi.
Babacan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Hayvancılıkla uğraşan, üreten vatandaşlarımızın sayısı gün gittikçe azalıyor. Üreticimize yem, mazot ve elektrik desteği verilmeli, maliyetler aşağıya çekilmelidir.”
“Üreten, hayvancılık yapan vatandaşımız azalıyor gittikçe”
Kuzuları seven Ali Babacan’ın,
Siyaset
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