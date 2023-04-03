İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğünün belirlediği 8 maddelik Skuter eylem planının detayları şöyle:

1-İstanbul’un farklı noktalarında 1.500 park alanı oluşturulacak. İBB ve ilçe belediyelerinin katkısıyla belirlenen park alanlarının kurulumuna Skuter operatörleri de katkı verecek. Park alanları 6 ay içerisinde hazır hale getirilecek.

Kullandıkları Skuter’i gelişi güzel yerlere değil, bu park alanlarını bırakanlardan açılış ücreti alınmayacak. Bu kurala uyan kullanıcılar, toplam ödeyecekleri ücretten yüzde 15’i bulan bir indirim kazanmış olacak.

2-Trafik akışının yoğun olduğu noktalarda hız sınırı getirilecek. “Hassas bölge” olarak tanımlanan yerlerde hız sınırı 12,5 km/s olarak sınırlandırılacak.

3-İlgili tüm operatörler, e-skuter kullanım verilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü ile düzenli olarak paylaşacak.

4-Kullanıcılara eğitim şartı getirilecek. Operatörler 2 ayda bir eğitim çalışması düzenlemekle yükümlü olacak.

5-Halen İstanbul’da faaliyet gösteren 7 farklı operatörün mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek.

6-Her yıl İBB ile operatörler arasında iletişim ve bilgilendirme kampanyaları yapılacak.

7-İlçelerde E-Skuter Komisyonları kurulacak. İlçe belediyeleri, operatörler ve İBB eşgüdüm içerisinde hareket edecek. Komisyon ayda bir toplanacak.

8- 2024 yılı itibariyle tek kişinin ilk 5 kullanımında hız sınırı,12.5 km/sa olarak sınırlandırılacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ