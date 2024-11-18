T10X’in ‘Ayder Yeşili’ne Yoğun İlgi Var... Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Togg T10X’in yedinci rengi ‘Ayder’ kullanıcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Ayder, kasım ayının ilk yarısında satışı yapılan T10X’ler içinde en çok tercih edilen renk seçeneği oldu. Türkiye’nin doğal güzelliklerinden ilham alınarak oluşturulan yedi farklı renk seçeneğine sahip olan T10X’ler içinde kasımın ilk yarısında kullanıcı tercihinin yüzde 30’unu ‘Ayder’ yeşili oluşturdu.

Togg’un akıllı cihazı T10X’in yeni renk seçeneği Ayder, kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. 1 Kasım itibarıyla kullanıcılarla buluşan 'Ayder' yeşili, kısa sürede farklı renk seçenekleri arasında en çok tercih edilen seçenek haline gelerek, ayın ilk yarısındaki siparişlerde %30'luk tercih oranıyla birinci sıraya yerleşti. T10X, Ayder’in yanı sıra Türkiye’nin ikonik bölgelerinin güzelliklerinden ilham alınarak oluşturulan “Anadolu”, “Gemlik”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renkleriyle kullanıcılarla buluşmaya devam ediyor.

Kasım ayı kredi kampanyası devam ediyor

Togg, Kasım ayı kredi kampanyası kapsamında T10X V2 için 800 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2.29 faizli 30 ay vade seçeneği, kurumsal müşterilere 800 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadenin yanı sıra %2.19 faizli 36 ay vade seçeneği sunuluyor. Bireysel müşterilere T10X V1 için ise 400 bin TL krediye %0 faiz oranıyla 12 ay veya %2.29 faizli 30 ay vade seçeneği, kurumsal müşterilere de 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay veya %2.19 faizli 36 ay vade imkânı var.

30 bin TL değerinde hızlı şarj hediyesi

Togg, kampanya kapsamında Trendyol iş birliğiyle, kasım ayında T10X satın alanlara 1 yıl içinde kullanabilecekleri hızlı şarj hediye ediliyor. İş birliğine göre Trendyol’da satılan 100 TL değerindeki kuponu satın alan kullanıcılar, şarj hakkı elde ediyor. Kullanıcılar cihazı teslim aldıklarında 3.125 kWh hediye şarj bakiyesi Trugo hesaplarına tanımlanıyor. 1 Kasım 2025 tarihine kadar kullanılabilecek olan 30 bin TL değerindeki hızlı şarj hediyesi ile 18 bin kilometrenin üzerindeki bir mesafeyi ücretsiz ve hızlı şarj ederek kat etmek mümkün oluyor.

9 noktada Ayder deneyimi

Togg, T10X’i Türkiye’nin farklı şehirlerinde kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, kullanıcılar T10X’in yeni renk seçeneği ‘Ayder’ yeşilini 15 Kasım itibarıyla Türkiye genelinde dokuz farklı noktada yakından inceleme fırsatına sahip olacaklar. Sergilenecek noktalar arasında Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Rize Çamlıhemşin Merkez, Konya Enntepe Alışveriş Merkezi, Antalya Konyaaltı, Kayseri Forum, Sakarya Serdivan Alışveriş Merkezi, İstanbul Watergarden, Denizli Sinpaş Aquamall AVM ve İstanbul İstMarina Alışveriş Merkezi yer alıyor.