Renault Otomobil Fiyatlarında Ay Sonuna Özel Dip Fiyat Listesi! Renault Clio Etiketin Yarı Fiyatını Gördü

Türkiye’de sıfır kilometre otomobil fiyatları, sürekli olarak değişen bir dinamizme sahip. Araç almak isteyenler, fiyatları düzenli olarak takip ederek en uygun zamanı belirlemeye çalışıyorlar. Türkiye genelinde en yüksek satış rakamlarına ulaşan firmalardan biri olan Renault, özellikle Renault Clio modeli ile büyük ilgi görüyor. Bu nedenle fiyat sorgulaması en yoğun yapılan model de Renault Clio oluyor.

CLİO FİYATLARI YENİDEN ŞEKİLLENDİ!

Renault Clio, firmanın özel modellerinden biridir. Üst düzey bir araç olmasa da, Renault Clio alt segmente yakın bir otomobil olarak öne çıkıyor. Bu aracın fiyat-performans dengesi, satış rakamlarını artırıyor. Aynı zamanda Renault Clio, firmanın klasik modelleri arasında da yer alıyor ve uzun yıllardır Türkiye pazarında satılıyor. Bu durum, özel bir müşteri kitlesine sahip olmasını sağlıyor. Renault Clio fiyatları da büyük bir merak konusu. Firmanın fiyat politikası, Clio fiyatlarında net bir şekilde görülebiliyor. Sıfır kilometre bu otomobili satın almak isteyenler, fiyatlarında son yapılan bir değişikliği gözlemleyecekler.

Renault Clio fiyat listesi şu şekilde güncellendi:

Renault Clio Equilibre 1.0 Sce 65 hp: 857.000 TL

Renault Clio Equilibre 1.0 Tce x-Tronic 90 hp: 971.000 TL

Renault Clio Evolution 1.0 Tce X-Tronic 90 hp: 1.001.900 TL

Renault Clio Techno Esprit Alpine 1.0 Tce X-Tronic 90 hp: 1.101.000 TL

Renault Clio Techno Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 hp: 1.362.000 TL

Öte yandan, Renault Clio satın almayı düşünen müşterilere firma tarafından destek de sağlanıyor. Renault, Ocak ayında geçerli olacak şekilde, Clio satın alacak müşterilere 250.000 TL kredi desteği sunuyor. Bu destek, müşterilere ek avantajlar sağlayarak otomobil satın alma sürecini daha cazip hale getiriyor.