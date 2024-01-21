Fiat Egea Sedan Modellerine Sessiz Sedasız Rekor Zam! Fiyatı Tam 300.000 TL Birden Arttı
Fiat markası, Ocak ayında Egea Sedan modellerine yapılan zamla ilgili kötü bir haber duyurdu. Araç sahibi olmayı düşünenler için üzücü bir gelişme yaşandı. Fiat Egea Sedan modellerine 20 bin TL'lik bir fiyat artışı uygulandı. Fiat Egea Sedan, zengin donanım listesi ve çeşitli motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle 95 beygir gücündeki 1.4 litrelik motoru ve manuel vites seçeneğiyle öne çıkan bu model, kullanıcıların ilgisini çekiyor. Ancak, bu özellik nedeniyle kullanıcılar yokuşlarda sorun yaşayabiliyor.
Fiat Egea Sedan Modelin Güncel Fiyat Listesi
Fiat Egea Sedan modelinin Ocak ayı güncel fiyat listesi şu şekildedir:
1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli
- Fiyat: 814.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel
- Fiyat: 993.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel
- Fiyat: 1.097.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Easy Otomatik Dizel
- Fiyat: 1.130.900 TL
1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban Otomatik Dizel
- Fiyat: 1.190.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Easy Otomatik Elektrikli/Benzinli
- Fiyat: 1.262.900 TL
1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Urban Otomatik Elektrikli-Benzinli
- Fiyat: 1.302.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli
- Fiyat: 874.900 TL
1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli
- Fiyat: 924.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel
- Fiyat: 1.043.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel
- Fiyat: 1.093.900 TL
Fiat Egea Sedan Modellerindeki Güncellemeler
Fiat Egea Sedan modellerine yapılan zamın yanı sıra, güncellenen donanım ve motor seçenekleriyle kullanıcılar daha fazla seçenek elde ediyor. Her bir modelin özellikleri göz önüne alındığında, Fiat Egea Sedan serisi, şıklığı ve performansı bir araya getiren bir seçenek sunmaya devam ediyor.