Neşe Erberk kimdir? Neşe Erberk nereli? Kaç yaşında? Şuan hangi mesleği yapıyor? sorusunun cevabı internet üzerinden araştırılıyor. Modellik dünyasının en ışıltılı yüzlerinden biri olan Neşe Erberk, Türkiye'den Avrupa'ya uzanan başarılı kariyeriyle her zaman gündemde kalmayı başardı. Ancak bu sefer gündemde olmasının sebebi, genç ve başarılı bir model adayı olan kızı Selin Erberk. Peki, kim bu Neşe Erberk ve nasıl bir yolculukla bu noktaya geldi? İşte tüm detayları haberimizde derledik...

Neşe Erberk Kimdir?

Neşe Erberk, Türk iş kadını, mankenlik ajansı sahibi ve eğitimci olarak tanınır. 14 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'de ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Üniversite eğitimi sırasında mankenlik yapmaya başladı ve başarılı bir kariyer inşa etti. 1982 yılında "Bayan Vizon" seçildi ve bir sonraki yıl Türkiye Güzeli seçildi. 1984 yılında ise Avrupa Güzeli seçildi ve bu unvanı Badgastein, Avusturya'da kazandı.

Mezuniyetinin ardından 1987 yılında kendi adını taşıyan kast ve mankenlik ajansını kurdu. Başlangıçta Erberk Kast Prodüksiyon Tic. ve Ltd. Şti olarak faaliyet gösteren ajansı, daha sonra Neşe Erberk Model Ajansı Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti olarak isim değişikliği yaptı.

Neşe Erberk Kaç Yaşında?

Neşe Erberk, 14 Ekim 1964 doğumlu olup, 2023 yılı itibariyle 58 yaşındadır.

Neşe Erberk'in Kızı Selin Erberk Kimdir?

Selin Erberk Gurdikyan, Neşe Erberk ve Ayk Gürdikyan'ın kızıdır. 2022 Miss Turkey yarışmasında 8 numarada yarışmış ve yarışmada 3. olmuştur. 1.78 boyunda olan Selin Erberk, aynı zamanda Florida Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisidir.

Neşe Erberk'in Eğitim Girişimleri

1999 yılında Ayk Gürdikyan ile evlendi ve aynı yıl üçüz kızları Alin, Selin ve Lara dünyaya geldi. Çocuklarının doğumuyla birlikte çocuklara yönelik bir eğitim merkezi açma hayalini gerçekleştirmeyi düşündü. Eylül 2002 tarihinde Türkiye'nin ilk Yetenek Geliştirme Programı ile hedeflediği 1,5-6 yaş aralığındaki çocuklar için bir anaokulu kurdu. Bu okul, Neş'e Erberk Anaokulları olarak bilinir. Bugün İstanbul'da Etiler Merkez, Balmumcu, Kemerburgaz, Florya, Halkalı, Bahçeşehir, Beylikdüzü, Ataşehir ve Çekmeköy olmak üzere 9 şubesi bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul dışında Çorlu, Tekirdağ, İzmit, Ankara Oran, Ankara Yapracık, Ankara İncek, Eskişehir, İzmir-Karşıyaka, İzmir-Bornova, Aydın, Denizli, Bursa, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Diyarbakır, Malatya ve Elazığ gibi farklı illerde toplamda 28 şubesi bulunmaktadır.