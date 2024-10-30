Yıldız Tilbe'ye Hayranlarından Yoğun İlgi
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz gün İstinyePark’da görüntülendi. Yıldız Tilbe giyim tarzı ve kendisini görüntüleyen muhabirlere verdiği pozla dikkat çekti.
Yenigun
Yayınlama Tarihi: 30.10.2024 10:58
— Son Güncelleme: 30.10.2024 10:58
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz gün İstinyePark’da görüntülendi.
Yıldız Tilbe giyim tarzı ve kendisini görüntüleyen muhabirlere verdiği pozla dikkat çekti.
Tilbe, yoğun bir hayran kitlesiylede karşı karşıya kaldı.
Sevenlerini kırmayarak tek tek fotoğraf çektiren ünlü şarkıcı daha sonrasında ise mağazaları gezerek alışveriş turunu tamamladı.