Okan Bayülgen Alışverişte
Ekranların sivri dilli şovmeni Okan Bayülgen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Ekranların sivri dilli şovmeni Okan Bayülgen, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Öğlen saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan başarılı Okan Bayülgen, bir süre burada alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi.
Yanına gelen sevenleriyle ayak üstü sohbet edip hatıra fotoğrafı çektiren Okan Bayülgen, kendisini görüntüleyen muhabirlere de iyi çalışmalar diledikten sonra alışverişine kaldığı yerden devam etti.