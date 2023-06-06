Kısmet dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Fox Tv'nin yeni dizisi Kısmet ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Kısmet dizisinin yayın tarihi araştırılıyor. Peki, Kısmet dizisi ne zaman başlayacak? Kısmet hangi kanalda yayınlanacak? Kısmet dizisi yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Kısmet ne zaman başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Fox TV'nin yeni dizisi Kısmet, merakla beklenen bir yapım. İzleyiciler, dizinin yayın tarihini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Henüz kesin bir yayın tarihi ve kanal bilgisi açıklanmamıştır.

Kısmet yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Kısmet dizisinin yeni bölümlerinin yayın saatleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. Şu anda henüz yeni bölüm saatleri hakkında bilgi bulunmamaktadır. İzleyiciler, bölümlerin ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağını öğrenmek için takip etmeye devam etmektedir.

Kısmet dizisinde hangi oyuncular yer alıyor?

Kısmet dizisinin oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Lale Mansur, Özge Azacar, Cenan Adıgüzel, Arif Pişkin, Kerem Kupacı ve Serdar Orçin gibi başarılı isimler bulunmaktadır. Bu yetenekli oyuncular, diziye renk katmaktadır.

Kısmet dizisi ne hakkında?

Kısmet dizisi, avukat Doğan ile komşusu Melike'nin hayatlarını anlatan bir hikayeye odaklanmaktadır. İki karakterin 5 yaşından beri süren ayrılık hikayesi, izleyicilere aşk, kader ve engeller üzerine düşündüren bir tema sunmaktadır. Dizi, duygusal ve sürükleyici bir hikaye anlatmayı amaçlamaktadır.