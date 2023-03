Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Tapu Müdürlüğü’nde mart ayıyla birlikte tescil işleminin 2 binden 5’binlere ulaştığını söyledi. “Bu talepler sadece depremle ilgili değil, deprem öncesi pandemiyle yoğunlaşmaya başlamıştı'' diyen Soner Ilık, ''Şu an bölgemiz taleplere cevap veremeyecek noktada” dedi. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Kırklareli Tapu Müdürlüğü’nde mart ayıyla birlikte tescil işleminin 2 binden 5’binlere ulaştığını söyledi. “Bu talepler sadece depremle ilgili değil, deprem öncesi pandemiyle yoğunlaşmaya başlamıştı'' diyen Soner Ilık, ''Şu an bölgemiz taleplere cevap veremeyecek noktada” dedi. Soner Ilık, kentte arz sıkıntısı yaşandığını vurgulayarak, “Talepler had safhada. Fiyatlar da artıyor ama bu fırsatçılık gibi görülmesin. Depremle birlikte fiyatlar artmış değil. Yıllardır artmayan fiyatların aslında bir patlamasıydı. Göç daha çok büyük şehirlerden geliyor” dedi.

Soner Ilık, kentte arz sıkıntısı yaşandığını vurgulayarak, "Talepler had safhada. Fiyatlar da artıyor ama bu fırsatçılık gibi görülmesin. Depremle birlikte fiyatlar artmış değil. Yıllardır artmayan fiyatların aslında bir patlamasıydı. Göç daha çok büyük şehirlerden geliyor" dedi.

Ilık, daire fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çekerek, "100 metrekare 1 daire ortalama 500-600 bin TL iken şu anda 1- 1 milyon 200 bin TL'lere çıktı. Yani yüzde 100 artış söz konusu. Depremden sonra mı, değil. Depremden sonra yüzde 25- 30 civarında artış söz konusu oldu. Arsalarda da benzer rakamlar var. Son 6 ayı baz alırsak hem arsalarda hem dairelerde hem küçük işletmelerde yüzde 100'e yakın artış söz konusu" dedi.

Kırklareli Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Yardımcısı Oğuz Tiran ise, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, Kırklareli'nin depreme dayanıklılığı konut fiyatlarını da etkilemiş oldu. Şu an Kırklareli merkez geneli olarak 1+1 daireler 700 bin TL bandında. 2+1 daireler 2-2,5 milyon TL bandında. 3+1 daireler de 2,5 ile 3,5 milyon TL. Bunun altını çizerek belirtmek istiyorum; tarla vasfında yerleri ev yapımına uygun diye arsa olarak kesinlikle almasınlar. Tarla vasfındaki yerlerin arsa olarak satıldığını duyuyoruz. İnsanların dikkat etmesini istiyoruz'' diye konuştu.

Kiralık iş yerleri ve evlerde de talebin arttığını belirten Oğuz Tiran, "Şu anda kiralık evlerimiz çok kısıtlı sayıda, yok denecek kadar az. Bizde şu an için yok. O yüzden buradan firmalara da sesleniyoruz; hızlı bir şekilde konut üretiminin yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü inanılmaz bir talep var. Buna cevap vermek için de hızlı üretimin olmasını istiyoruz" dedi.