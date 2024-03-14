Prof. Naci Görür'den Şok Uyarı! Marmara Bölgesi'ni Bekleyen Büyük Tehdit: Yaklaşan İstanbul Depremi

Marmara Bölgesi, özellikle İstanbul, uzun yıllardır büyük bir deprem tehdidi altında bulunuyor. Prof. Dr. Naci Görür'ün dikkat çekici açıklamaları, bu tehdidin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Görür, İstanbul'un "uzatmaları oynadığını" belirterek, beklenen depremin büyüklüğü ve tahmini zamanı hakkında önemli bilgiler verdi.

Beklenen Depremin Büyüklüğü ve Zamanı

Görür'e göre, İstanbul'da meydana gelebilecek depremin büyüklüğü 7.2 ile 7.6 arasında değişebilir. Bu büyüklükte bir deprem, şehrin altyapısına ve yapı stokuna ciddi zararlar verebilir. Depremin ne zaman gerçekleşeceğine dair kesin bir tarih verilemese de, Görür'ün tahminleri 6 ila 10 yıl içinde böyle bir olayın yaşanma olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

Tehlike Altındaki İlçeler

İstanbul, depremin etkilerinin en yoğun hissedileceği bölgeler arasında yer alıyor. Görür'ün analizlerine göre, özellikle Marmara Denizi ve Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kollarının etkilediği ilçeler büyük risk altında. Bu ilçeler arasında Adalar, Bakırköy, Avcılar, Zeytinburnu ve Kadıköy gibi nüfus yoğunluğunun ve yapı stokunun fazla olduğu bölgeler bulunuyor.

Alınması Gereken Önlemler

İstanbul'daki deprem riski göz ardı edilemeyecek kadar büyük. Yeni seçilecek belediye başkanlarının ve mevcut yönetimin, şehri bu büyük tehdide karşı hazırlaması gerekiyor. Alınması gereken önlemler arasında, depreme dayanıklı bina yapımının teşvik edilmesi, mevcut binaların güçlendirilmesi ve acil durum yönetim planlarının güncellenmesi yer alıyor.

Toplumsal Bilinç ve İşbirliği

Deprem hazırlığı sadece hükümet ve yerel yönetimlerin sorumluluğunda değil; vatandaşların da bu süreçte aktif rol alması büyük önem taşıyor. Toplumsal bilinç ve işbirliğinin artırılması, deprem anında ve sonrasında hayatta kalma şansını önemli ölçüde artırabilir. Eğitim programları ve bilgilendirme kampanyaları, toplumun depreme karşı hazırlıklı olmasında kritik bir rol oynar.

İstanbul'da Nüfus Azaltılmalı

Celal Şengör dahilik ve deha arasında düşünce tarzı olan bir bilim insanı. Celal öyle ülkeyi, terk etmez. Zaten gitse şimdiye kadar giderdi. Zaten 'İstanbul'dan gideceğim' derken Çanakkale'den bahsediyor. İstanbul'da nüfus artarsa depremde daha fazla can kaybı olarak geri döner. İstanbul'da 600 bin bina yapacaksanız 600 bin bina da yıkacaksın. İstanbul'da bina yapmayacaksın, İstanbul'da nüfusu azaltacaksın. Afetle de belli ölçüde mücadele ediyoruz. Vatandaş 30 sene sonrasını düşünemeyebilir ama devlet düşünmelidir.

İstanbul'da Hangi İlçeler Daha Tehlikeli

Avrupa Yakası'nda kıyıdan 10 kilometre içerisine ve Silivri'ye kadar olan alan, depremde en fazla kayıp veren yerler olacaktır. Anadolu Yakası'nda ise kıyıdan başlayıp, dolgu alanları etkilenecektir. 1999 depremi olduğunda bazı bölgelere gittik ve belediye başkanlarına 'imar ve iskan vermeyin' diye yalvardık. Tuzla ve çevresi, Kartal, Maltepe'nin denize yakın alanları etkilenebilir. Haritayı gözünüzün önüne alın ikinci Boğaz Köprüsü'ne paralel sağa sola çizgi çizin. Bu eğrinin güneyindeki alanlar depremden daha fazla etkileneceklerdir. Kuzey'inde yer alanlar ise görece daha az etkilenecektir. 7.2 ile 7.6 arasında deprem olacaktır ve bunlardan etkileneceklerdir. 1999 yılından beri bağırıyoruz, bizi kimse ciddiye almadı. Daha yeni yeni siyasetçiler bizi dinlemeye başladı.