Siyaset dünyasında Aziz Yıldırım’a İYİ Parti’nin Diyarbakır’dan milletvekilliği teklifi götürüldüğü Yıldırım’ın ise bu teklifi reddettiği konuşulmuştu. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski Başkanı Aziz Yıldırıma’a “Siyaset dışı spor bakanlığı” teklifinin götürüldüğü iddia edildi.

"SİYASET DIŞI SPOR BAKANLIĞI" TEKLİFİ

Şu sıralar spor dünyasında yöneticilik yapmayan Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı cephesinden bir teklif yapıldığı iddia edildi. İddiaya göre Aziz Yıldırım'a Millet İttifakı'ndan “Spor Bakanı ol” teklifi yapıldığı Aziz Yıldırım’ın ise "Siyaseti düşünmüyorum" dediği öne sürüldü. Yıldırım’ın bu cevabı karşısında kendisine 'Siyaset dışı spor bakanlığı' çağrısı yapıldığı ifade edildi.

Millet İttifakı adına dolaylı yoldan aracılar vasıtasıyla Yıldırım’a ulaştığı iddia edilen teklif şu şekilde: “Milletvekili adayı olma. Siyaset üstü kişiliğini koru. Ancak Millet İttifakı’nın ortak kararı her konuda konusunun uzmanlarını göreve getirmek. Bu plan çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Spor konusunda da ortaklar arasında sizden daha iyi bir isim olduğu düşünülmüyor. Eğer kabul ederseniz resmi teklif getirilecek.”