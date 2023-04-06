Gerek geri dönüşüme yönelik çalışmalarla, gerekse olası afetlere karşı yapılan tatbikatlarla ilçede bilinçlendirme seminerlerini sürdüren Kartal Belediyesi, ‘Atığı Getirin, Afette Farket Setini Götürün’ kampanyasını başlatıyor.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve İstMarin işbirliğiyle yapılan ‘Atığı Getirin, Afette Farket Setini Götürün’ kampanyası ile hem geri dönüşüm destekleniyor, hem de afetlerde büyük önem taşıyan çantaların önemine vurgu yapılıyor.

10 Nisan – 10 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak olan kampanya kapsamında, 6 kilo ambalaj, metal veya plastik atıklarını biriktirip getiren vatandaşlara bir çanta hediye edilecek. Atıklarını getirenlere fener, düdük ve maskeden oluşan set, bir çanta içinde hediye edilecek. Hediye setleri bireysel katılımlı olarak gerçekleştirilirken sınırlı sayıda olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ