Resmi ilan fiyat tarifesine yapılacak zam oranı teklifi kabul edildi

Basın İlan Kurumu 32. Dönem 4. Genel Kurul Toplantısı 29 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Genel Kurul Toplantısının son oturumunda, Yönetim Kurulunun Genel Kurula teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler görüşüldü. İlan, Hukuk ve Mali İşler Komisyonlarında ele alınan gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporların okunmasının ardından oylamaya geçildi.

Resmi ilan fiyat tarifesine yapılacak zam oranları görüşülerek karara bağlandı

Genel Kurul, ülke genelinde yayımlanan 863 gazete ile 392 internet haber sitesinin yayıncılık faaliyetlerini sürdürebilmeleri için büyük önem arz eden resmi ilanların yayım ücretine yapılacak zam oranlarını görüştü.

Buna göre; resmi ilan fiyat tarifesinin fiili satışı 50 bin adedin altında olan gazeteler ve 1, 2, 3, 4 ve 5. Kategoride yer alan internet haber siteleri için yüzde 100 artışla 70 TL’den 140 TL’ye; fiili satışı 50 bin adedin üzerinde olan gazeteler ve Genel Kategorideki internet haber siteleri için ise yüzde 70 artışla 100 TL’den 170 TL’ye artırılmasına yönelik öneri kabul edildi.

Teklif, Cumhurbaşkanlığınca uygun görülerek Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından takip eden ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Gazetelerin asgari satış fiyatları yeniden düzenlendi

Genel Kurul’da, yazılı basının girdi maliyetleri ve günümüz ekonomik koşulları göz önüne alınarak gazetelerin asgari satış fiyatları yeniden düzenlendi.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 43. maddesinde yapılan değişiklikle, gazetelerin asgari satış fiyatları yerel ve bölgesel gazeteler için 1,5 TL’den 4 TL’ye, yaygın gazeteler için ise 2 TL’den 6 TL’ye çıkarıldı.

BİK Analitik bağımsız kuruluş tarafından denetlenecek

İnternet haber sitelerinin ziyaretçi trafiklerini ölçümleyen BİK Analitik sistemine ilişkin düzenleme de Genel Kurul’da görüşüldü. Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 61. maddesine yapılan eklemelerle internet haber sitelerinin, BİK Analitik’in çalışması için gerekli tedbirleri almaları zorunlu hale getirildi.

Bunun yanı sıra BİK Analitik’in Türkiye Denetim Standartları’na göre Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bir bağımsız denetim kuruluşunca yılda bir defa denetlenmesi hükme bağlandı.

Basına verilen kredilerin faiz oranlarında düzenleme yetkisi

Basın İlan Kurumu tarafından basın kuruluşlarına verilen kredilerin faiz oranlarına ilişkin Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin 106. maddesinde de değişiklik yapıldı. Kredi faiz oranlarının Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu’nun belirlediği politika faiz oranını aşmayacak şekilde yıl içinde yeniden düzenlenebilmesine ilişkin Yönetim Kurulu’na yetki verildi.

Genel Kurul üyeleri ayrıca Durum Raporu, Denetçiler Raporu, Kurumun 2024 yılı bütçesi ile Kurumun işleyişine yönelik mevzuat düzenlemelerine ilişkin değişiklik tekliflerini de oylayarak kabul etti.

Bir sonraki Genel Kurulun 22-24 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Genel Kurul, dilek ve temenni bölümünün ardından tamamlandı.