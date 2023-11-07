Resmi Gazete'de Bugün! 7 Kasım 2023 Resmi Gazete
Resmi Gazete'de bugün neler var? 7 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete. 7/11/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 7 Kasım 2023 tarihli 32362 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik
–– Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Yakıt Yönetimi Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 14/9/2023 Tarihli ve 2019/11785 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 Tarihli ve 2021/49219 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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