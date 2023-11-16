  1. Anasayfa
  2. Kamu Haberleri/resmi Gazete
  3. Resmi Gazete'de Bugün! 16 Kasım 2023 Resmi Gazete

Resmi Gazete'de Bugün! 16 Kasım 2023 Resmi Gazete

Yayınlanma:
Resmi Gazete'de Bugün! 16 Kasım 2023 Resmi Gazete
Resmi Gazete'de bugün neler var? 16Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete. 16/11/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 16 Kasım 2023 tarihli 32371 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

Resmi Gazete'de bugün neler var? 16Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete. 16/11/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 16 Kasım 2023 tarihli 32371 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Vakıf Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Elektronik Para Kuruluşu Olarak Faaliyet Göstermek Üzere Faaliyet İzni Verilmesine İlişkin Karar

KURUL KARARI

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 9/11/2023 Tarihli ve 2023-88/1 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2023 Tarihli ve 2019/11652 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 20/7/2023 Tarihli ve 2020/38826 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak:Haber Kaynağı

Kamu Haberleri/resmi Gazete
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden 114 İşçi Alım Yapacak
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden 114 İşçi Alım Yapacak
İŞKUR'dan Büyük Müjde: Öğrenci ve Ev Hanımlarına Şok Cep Harçlığı Teşviki! Kimler Faydalanabilir?
İŞKUR'dan Büyük Müjde: Öğrenci ve Ev Hanımlarına Şok Cep Harçlığı Teşviki! Kimler Faydalanabilir?
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Jandarma Genel Komutanlığına 320 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak
Jandarma Genel Komutanlığına 320 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak
Beylikdüzü Belediyesi 10 adet memur alacak
Beylikdüzü Belediyesi 10 adet memur alacak
İçişleri Bakanlığı 77 Kaymakam Alacak
İçişleri Bakanlığı 77 Kaymakam Alacak
SGK Personel Alımında Sürpriz! Hangi Pozisyonlara Kaç Kişi Alınacak? Başvurular Ne Zaman Nasıl Yapılacak?
SGK Personel Alımında Sürpriz! Hangi Pozisyonlara Kaç Kişi Alınacak? Başvurular Ne Zaman Nasıl Yapılacak?