Resmi Gazete'de Bugün! 10 Kasım 2023 Resmi Gazete
Resmi Gazete'de bugün neler var? 10 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete. 10/11/2023 tarihli Resmi Gazete içeriği... Cumhurbaşkanı Kararnameleri. Cumhurbaşkanı atama kararları, Yönetmelikler, Tebliğler, Atama kararları, Yargı kararları, Anayasa Mahkemesi kararları, İlanlar, Antlaşmalar, Yürütme kararları, Yasama kararları, TBMM kararları. 10 Kasım 2023 tarihli 32365 sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Bitki Karantinası Tazminatı Desteklemesine Dair Tebliğ (No: 2023/40)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2023 Tarihli ve 12186 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 13/9/2023 Tarihli ve E: 2023/7, K: 2023/150 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 7/6/2023 Tarihli ve 2018/15602 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/7/2023 Tarihli ve 2020/814 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 5/9/2023 Tarihli ve 2019/7218 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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