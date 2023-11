Pendik'de 12/100 arsa paylı daire icradan satılıktır

T.C.

İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1337 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1337 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri :

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yeni Mahallesi, 10924 Ada, 14 Parsel sayılı, 461,51 m² arsa miktarlı, ''8 Katlı Betonarme Apartman ve Arsası'' vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binada; Zemin Kat, 1 nolu, ''Mesken'' nitelikli ve 12/100 arsa paylı bağımsız bölümün borçlu adına kayıtlı 1/1 (Tam) hissesi.

Ana Taşınmaz Özellikleri (10924 Ada, 14 Parsel): Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu binanın;982,33 m² inşaat alanlı, yol kotu altı 1, yol kotu üstü 7, 3B yapı sınıfı, kullanım niteliği konut olan, 7 üniteli (7 daire) yapı için düzenlendiği incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahallinde binanın kat sayısı olarak projesiyle uyumlu olduğu görülmüştür. İmar işlem dosyasında çatı katının yükseltildiği ve büyütme yapıldığı ile ilgili, 32. ve 42. madde içerikli encümen kararları bulunmakta olup, söz konusu encümen kararlarının, rapor konusu taşınmazı olumsuz etkilemediği kanaatine varılmıştır. Onaylı mimari projesine göre; bodrum katta; teknik oda, binaya ait depo, su deposu, toplantı odası, zemin katta; bina girişi ve 1 adet daire, 5 normal katın her birinde 1'er adet daire, 6. normal katta ise 1 adet çatı piyesli dubleks daire olmak üzere, binada toplam 7 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Vaziyet planında bina girişi açıkça belirtilmiş olup,bina girişi mahallinde vaziyet planına uygun olarak, bina güney doğu cephesinden (Öztürk Sokaktan binaya bakıldığında sol yan cepheden), zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bahçe peyzajı bulunmakta olup, taş kaplamalı yürüyüş yolu bulunmaktadır. Dış cephesi mantolama üzeri akrilik cephe boyası ile boyalıdır. Ana giriş kapısı ferfojeli demir doğramadan imal, camlı kapıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkulukları alüminyum malzemeden imaldir. 1 adet çalışır durumda asansörü bulunmaktadır. Açık otoparkı bulunmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (Zemin Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm): Taşınmaz projesine göre, 1+1 daire nitelikli olup ve zemin katta, katta bina ortak alanları hariç katın tamamında konumludur. Taşınmazın güneydoğu, kuzeydoğu, kuzeybatı ve güneybatı yönlerine cephesi bulunmaktadır. Projesine göre yasal net kullanım alanı 64,63 m²(41,88 m² kapalı + 22,75 m² kat bahçesi), yaklaşık brüt 74 m² (49 m² kapalı + 25 m² kat bahçesi) olarak hesaplanmış olup, yaşam alanı, 1 adet oda, mutfak, giriş holü, banyo-wc ve kat bahçesi mahallerinden oluşmaktadır. Kat bahçesi alanı, tapu kaydında taşınmazın eklentisi olarak belirtilmesi ve daire dışından girişi bulunmaması nedeniyle, rapor konusu taşınmazın yasal kullanım alanı olarak kabul edilmiştir. Mahallinde mimari projesine aykırı olarak, iç hacim kullanımlarında değişiklikler yapıldığı, yangın kaçış holü ve yangın merdiveni mahallerinin taşınmazın kullanım alanına dahil edildiği görülmüştür. Mahallinde rapor konusu taşınmazın net kullanım alanı yaklaşık 82 m² kapalı kullanım alanı, brüt kullanım alanı ise yaklaşık 95 m² kapalı kullanım alanı olarak kabul edilmiştir. Giriş kapısı çelik, pencereleri PVC doğramadır. Standart daire özelliklerindedir. Dairede ısınma, doğalgaz-kombi ile sağlanmaktadır. 461,51 m2 yüzölçümü, 12/100 arsa payı.

Adresi: Yeni Mahallesi, Öztürk Sokak, No: 26, Zemin Kat, Daire: 1 Pendik / İSTANBUL

İmar Durumu: Pendik İlçesi, Yeni Mahallesi, 10924 ada, 14 parsel sayılı (eskisi 1858 ada 360 parsel) taşınmaz ile ilgili, Pendik Belediyesi'nin 26.09.2022 tarihli resmi imar durumu yazısında; ''22.12.2020 onay tarihli 1/1000 ölçekli Pendik Merkez Uygulama İmar Planında kısmen yol kısmen de TAKS:0.40 Emsal:1.25 maksh:24,50 m (Mania Planı kriterlerini aşmamak şartıyla) yapılaşma koşullu "K1" rumuzlu konut alanında kalmaktadır. Söz konusu parsel 31/05/2012 tarihli 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında rezerv yapı alanı veya riskli alan olarak belirlenen sınırlar içerisinde kalmamaktadır.'' yazmaktadır. Güncel imar durumunda herhangi bir değişiklik bulunmadığı ve parselin herhangi bir terkinin bulunmadığı, şifahi olarak beyan edilmiştir.

Kıymeti : 1.850.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. İcrai haciz, ipotek ve aile konutu şerhi vardır. AT İstimlak: 27/10/1982 Tarih 3479 Yevmiye (27/10/1982 - 3479). Tapu kayıtlarında yer alan, 27.10.1982 tarih ve 3479 yevmiye nolu İstimlak şerhinin, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından konulduğu ve ilgili kurumdan terkin yazısının getirilmesi durumunda kaldırılabileceği bilgisi, ilgili tapu müdürlüğünde görevli memurdan şifahen edinilmiş olup, ayrıca parselin sayısallaştırma görmüş olması, kat mülkiyetine geçmiş olması vb. nedenlerle, söz konusu şerhin taşınmazın satış kabiliyetini olumsuz etkilemediği beyan edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/12/2023 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/12/2023 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2024 - 12:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2024 - 12:00

09/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.