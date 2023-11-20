  1. Anasayfa
  2. Kamu Haberleri/resmi Gazete
  3. Beyoğlu'nda yapı alanı 40 m2 kargir ev mahkemeden satılıktır

Beyoğlu'nda yapı alanı 40 m2 kargir ev mahkemeden satılıktır

Yayınlanma:
Beyoğlu'nda yapı alanı 40 m2 kargir ev mahkemeden satılıktır
İstanbul Beyoğlu'nda yapı alanı 40 m2 kargir ev mahkemeden satılıktır.

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/281 SATIŞ
13/10/2023
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/281 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eski eser Komşuluğundan dolayı Koruma Bölge Kurulundan alınacak karar doğrultusunda imar uygulaması yapılacak olan satışa konu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kamerhatun Mahallesi, Çatıkkaş Mevkii, 432 Ada, 10 Parselde bulunan Kargir bir Ev nitelikli üzerinde 3 katlı kullanılamaz durumda boş taşınmaz.
Adresi : Kamer Hatun Mah Çatık Kaş Sok N:26 Beyoğlu / İSTANBUL
Yüzölçümü : 51,50 m² (yapı alanı 40 m²) Kıymeti : 5.190.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:35 Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 11:35
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 11:35 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 11:35

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Kamu Haberleri/resmi Gazete
Şevval Sam Her Zaman Şık
Şevval Sam Her Zaman Şık
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 50 işçi alımı yapacak: Başvuru tarihleri ve şartları
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden 114 İşçi Alım Yapacak
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden 114 İşçi Alım Yapacak
İŞKUR'dan Büyük Müjde: Öğrenci ve Ev Hanımlarına Şok Cep Harçlığı Teşviki! Kimler Faydalanabilir?
İŞKUR'dan Büyük Müjde: Öğrenci ve Ev Hanımlarına Şok Cep Harçlığı Teşviki! Kimler Faydalanabilir?
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Jandarma Genel Komutanlığına 320 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak
Jandarma Genel Komutanlığına 320 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak
Beylikdüzü Belediyesi 10 adet memur alacak
Beylikdüzü Belediyesi 10 adet memur alacak
İçişleri Bakanlığı 77 Kaymakam Alacak
İçişleri Bakanlığı 77 Kaymakam Alacak