Beyoğlu'nda yapı alanı 40 m2 kargir ev mahkemeden satılıktır

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/281 SATIŞ

13/10/2023

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/281 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eski eser Komşuluğundan dolayı Koruma Bölge Kurulundan alınacak karar doğrultusunda imar uygulaması yapılacak olan satışa konu İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kamerhatun Mahallesi, Çatıkkaş Mevkii, 432 Ada, 10 Parselde bulunan Kargir bir Ev nitelikli üzerinde 3 katlı kullanılamaz durumda boş taşınmaz.

Adresi : Kamer Hatun Mah Çatık Kaş Sok N:26 Beyoğlu / İSTANBUL

Yüzölçümü : 51,50 m² (yapı alanı 40 m²) Kıymeti : 5.190.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:35 Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2023 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/01/2024 - 11:35 Bitiş Tarih ve Saati : 12/01/2024 - 11:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.