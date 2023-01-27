İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'ye yönelik 18 Ocak'ta 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin itiraf ve teşhisleri sonrası örgütün güncel yapılanmasına ilişkin yeni bilgiler elde edildi.

Buna göre, büyükşehirleri sözde "eyalet", yapılandıkları yerleri de "İl" olarak nitelendiren FETÖ üyelerinin, Kadıköy, Gebze, İzmit gibi ilçeleri oluşturdukları şemada "il" şeklinde adlandırdıkları belirlendi.

Ekipler yaptıkları çalışmada, FETÖ'nün yeni yapılanma şemasında "İl" olarak ayırdıkları yerlerde eğitim, lise, sosyal medya, hukuk ve iktisadi bilimler için erkek ve kadınlara ayrı ayrı sorumlular görevlendirdiği tespit edildi.

Güncel yapılanma içerisinde deşifre olmamak için sadece gündüzleri örgüt evlerine giden ve terör örgütünde "vifak" olarak nitelendirilen üyelerin olduğunu belirleyen ekipler, bu kişilerin FETÖ evlerinde kalan öğrencilerin örgüte bağlılığını sağlamak için çalıştıkları bilgisine de ulaştı.