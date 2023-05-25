T.C.

İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/199 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/199 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

Tapu Kaydı : İstanbul ili Kartal ilçesi Soğanlık Mahallesi Esentepe mevkii 10387 Ada 11 Parsel 2.kat 3 nolu bağımsız bölüm meskenin borçluya ait 2051/5000 hissesi satılacaktır.

Konumu : Kartal ilçesi Soğanlık Mahallesi Esentepe mevkii 10387 Ada 11 Parsel batı cephesinden Elmadağı sokak ile diğer cephelerinden ise komşu parseller ve üzerindeki yapılar ile sınırlıdır. Taşınmazın yakın çevresinde Anayurt caddesi Süslü Bahçe Konutları Sitesi ve Kartal İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Ana Taşınmaz Özellikleri:

Yapı Ruhsatı : Parsel üzerindeki yapı için verilmiş 08/12/2014 tarih 8/49 sayılı yapı ruhsatı olduğu görülmüştür. Tadilat ruhsatı bulunmamaktadır. İmar dosyasında olumsuz evrak bulunmamaktadır.

Mimari Proje: Parsel üzerindeki yapıya ait 14/11/2014 tarih 2014/24692 sayı ile onaylı mimarı projesi temin edilmiş olup, konum kullanım alanı ve haciz teyidi anılan projeden yapılmıştır.

Yapı Kullanma İzin Belgesi : Parsel üzerindeki yapıya ait 29/02/2016 tarih 0045 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.

Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu yapının yol altı 1 kat ve yol üstü 8 katlı 8 bağımsız bölüm mesken 880,20 m2 inşaat alanlı ve 3 B yapı sınıflı olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Mahallinde bina katı projesi ile uyumludur. Konu taşınmazın içinde bulunduğu yapı tamamlanmış durumdadır. Onaylı mimari projesine göre; bodrum katta su deposu, hidrofor, binaya ait depo, toplantı odası, elektrik odası, zemin katta 1 adet daire, tüm normal katlarda 1 er adet daire olmak üzere binada toplam 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Vaziyet planına, mimari proje zemin kat planına ve mevcut yerine göre bina girişi yapının batı cephesinden ve zemin kat seviyesinden yapılmaktadır. Bina dış cephesi mantolamalı dış cephe boyasıdır. Bina giriş kapası demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkulukları alüminyum malzemedir. Yapıda asansör bulunmakta olup, projede bulunan yangın merdiveninin mahalinde iptal edilerek katlarda bulunan dairelerin oda hacmi haline getirildiği belirlenmiştir. Binada ısınma sistemi doğalgaz sistemidir. Esentepe mevkii 10387 Ada 11 Parsel 286,37 m2 yüzölçümlü, Betonarme Apartman ve arsası niteliklidir. Parsel üzerinde yerinde 3 kapı numaralı betonarme bir yapı bulunmaktadır. Konu taşınmazın da içerisinde bulunduğu yapı, mimari projesinde ve yerinde bodrum, zemin, 7 normal katlı olup toplamda 9 katlıdır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri 3 nolu bağımsız bölüm

Taşınmaz mesken nitelikli olup projesinde ve yerinde zemin kat seviyesinden yapılan bina girişine göre 2.normal katta ve katta tek olarak konumludur. Tüm yönlere cephelidir. Projesine göre salon, oda, antre mutfak, banyo ve balkon hacimleri ile net 54 m2, brüt 61 m2 kullanım alanlı dairedir. Yerinde yapılan incelemede projede görülen balkon hacminin oda olarak değerlendirildiği, projede yangın merdiveni olarak görülen alanın ise konu taşınmazın oda hacmi haline getirildiği belirlenmiştir. Konu taşınmaz mahallinde salon, 3 oda, antre, mutfak, banyo hacimleri ile net 69 m2, brüt 78 m2 kullanım alanlıdır. Giriş kapısı çelik kasalı ahşap, ip kapıları ahşap, pencereleri PVC doğramadır. Salon ve oda zeminleri laminat parke döşeli, duvarları sıva üzeri boyadır. Mutfak duvarları sıva üzeri boya, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları ahşap kapaklı olup, tezgahı mermerit malzemeden imal edilmiştir. Banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyo'da yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmaktadır. Salon ve tüm odalar ampül ile aydınlatılmaktadır. Salon tavanı, tüm oda ve antre tavanı ise badana boyadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi sistemi olup kombi, petekleri ve doğalgaz saati takılı durumdadır. Bağımsız bölümde lüks sayılabilecek bir özellik bulunmamaktadır.

Adresi : Esentepe Mahallesi Elmadağı Sokak No:3 Kat:2 Daire:3 Kartal / İSTANBUL

Yüzölçümü : 286,37 m2

Arsa Payı : 5000/40000

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli 19.04.2013 t.t.'li Kartal Güneyi Revizyon Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli 26.10.2020 t.t.'li Yençok Belirlenmemiş Alanlarda Yapılan Plan Değişikliği kapsamında 5/A/3, 0.20-0.40/1.75, Yençok:15 kat (52.50 m.) yapılanma şartlarında Konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.025.500,00 TL

KDV Oranı : % 8

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Yönetim Planı: 21/04/2015 22/04/2015 - 9840

Beyan(AT) Kat Mülkiyetine Çevrilmiştir.10/03/2016-6669

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/07/2023 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2023 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2023 - 14:20

18/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.