T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2022/1302 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1302 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı ve Niteliği: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , GURABA HÜSEYİNAĞA Mahalle/Mevki , 906 Ada No , 15 Parsel No , 10/92 Arsa Payı , 92,00 Yüz Ölçümü , Daire Nitelikli 2.Kat-6 Numaralı Bağımsız Bölümün Tamamı.

Adresi : İskenderpaşa Mahallesi, Dağarcık Sokağı No: 10 Arzum Apartmanı K: 2 D: 6 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti : 980.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2023 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2023 - 11:01

Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2023 - 11:01

29/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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