Türk yazılım sektörü 50. yılını kutladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK’ın aralarında bulunduğu kurumların yetkilileri ve Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) üyelerinin katıldığı görkemli gecede, ödüller sahiplerini buldu.

Gecenin gold sponsorları arasında bulunan Uyumsoft’a, YASAD tarafından verilen plaketi, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder aldı. Uyumsoft yöneticilerinin katıldığı gecede, Uyumsoft Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz Arın, sektör için anlamlı bir geceye katkı sağlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

50 yıllık geçmişi olan yazılım sektörü köklü bir sektördür

Yazılım sektörü, geçmişi 50 yıla uzanan köklü bir sektördür. Türkiye’nin yazılım macerası, 1960’lı yıllarda devlet kurumları ve üniversitelerde başlamıştır. 1967 yılına gelindiğinde, Netaş ve Teletaş ile sektörde kurumsal bir yapının tohumları atılmıştır. 1980’li yıllardan itibaren ise, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ’nin de aralarında bulunduğu birbiri ardına açılan yazılım firmaları, başarılı çalışmalara imza atmaya devam etmektedir. Ülkemizdeki yazılım firmaları sayesinde, Türkiye bugün dijitalleşmede dünyaya örnek olacak projeleri hayata geçirirken, yılda 3 milyar doları aşan yazılım ihracatıyla da stratejik ve katma değerli bir sektör olarak konumlanmasını sürdürmektedir.