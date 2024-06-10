Kurban Bayramı'nda İstanbul'da Hava Durumu: Güneşli ve Sıcak Günler Sizi Bekliyor

Kurban Bayramı yaklaşıyor ve bayram tatili planları yapanlar için hava durumu büyük önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da bayram süresince güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor.

Arife Günü (15 Haziran 2024 Cumartesi)

Bayramın arifesi olan Cumartesi günü, İstanbul'da açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Bu gün, bayram alışverişleri ve hazırlıkları için dışarı çıkacak olan vatandaşlar için güzel bir hava durumu sunuyor.

Bayramın Birinci Günü (16 Haziran 2024 Pazar)

Bayramın ilk günü, İstanbul'da sıcaklıkların 27-30 derece arasında olması bekleniyor. Güneşli ve açık bir hava hakim olacak. Aile ziyaretleri ve bayram kutlamaları için dış mekan etkinlikleri planlayanlar, bu güzel hava koşullarından yararlanabilirler.

Bayramın İkinci Günü (17 Haziran 2024 Pazartesi)

Pazartesi günü de hava sıcaklıkları benzer seviyelerde kalacak ve güneşli hava devam edecek. Bayram tatilini şehirde geçirenler için plaj ve parklar cazip seçenekler olabilir.

Bayramın Üçüncü Günü (18 Haziran 2024 Salı)

Üçüncü gün, İstanbul'da yine güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 30 derece civarında olması, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.

Bayramın Dördüncü Günü (19 Haziran 2024 Çarşamba)

Son bayram günü olan Çarşamba günü de hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar 30 derece civarında seyredecek ve güneşli hava devam edecek.

Bayram süresince İstanbul'da rüzgarın kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bu hava koşulları, aile ziyaretleri, piknikler ve plaj aktiviteleri için oldukça uygun olacak.

Uzmanlar, sıcak hava nedeniyle güneş koruyucu kremler kullanılmasını ve bol su tüketilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca, bayram tatilini İstanbul'da geçirecek olanların hava durumu tahminlerini güncel olarak takip etmeleri öneriliyor.