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terör örgütlerine finansal destek sağladığı belirlenen 15 zanlı yakalandı

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terör örgütlerine finansal destek sağladığı belirlenen 15 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütleri MLKP, TKP/ML ve MKP'nin cezaevlerinde bulunan üyelerine finansal destek sağladığı tespit edilen 15 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütleri MLKP, TKP/ML ve MKP'nin cezaevleri yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 16 şüphelinin Marmara Bölgesi'ndeki cezaevlerinde kalan terör örgütü mensuplarına aralarında herhangi bir akrabalık bağı olmamasına rağmen 1 Ocak 2016'dan bu yana para yatırdığı belirlendi.

Örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 15 şüpheliyi yakaladı.

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