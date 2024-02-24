TBMM heyeti, Lahey'e gidiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) heyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nda Türkiye'nin sunum yapacağı oturum için Hollanda'nın Lahey kentine gidecek. TBMM heyeti, Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı'nın 26 Şubat'ta yapacağı sunumu izleyecek.

Uluslararası Adalet Divanı'nın görevleri arasında, devletler arasındaki hukuki ihtilafları çözme ve danışma görüşü verme bulunuyor. Divan, BM Genel Kurulu'nun talebi üzerine, İsrail'in Filistin'de uyguladığı politikaların hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşü verecek. Bu görüşler bağlayıcı olmamakla birlikte, uluslararası hukuk açısından önemli bir referans teşkil ediyor.

İsrail'in Filistin'deki uygulamaları 19 Şubat'ta başlayan duruşmalarda ele alınıyor ve 52 devletin bu konuda beyanda bulunması bekleniyor. Türkiye, duruşmaların son gününde kendi sunumunu yapacak. TBMM heyeti, bu önemli olayı Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Anayasa Komisyonu Üyesi ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile birlikte takip edecek.

Türkiye'nin sunumu, İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği hukuk dışı uygulamaların sonuçlarını ele alacak. Bu sunum, Türkiye'nin uluslararası hukuka olan bağlılığını ve bölgede adil bir çözüm arayışındaki kararlılığını vurgulayacak. TBMM heyetinin Lahey ziyareti, Türkiye'nin uluslararası alanda oynadığı aktif role ve dış politikadaki etkin pozisyonuna dikkat çekiyor.

"Mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz"

Danışma görüşüne ilişkin duruşmalarla Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı "soykırım" davasının ayrı olduğuna işaret eden Yüksel, İsrail'in Filistin'de insanlığa karşı suçlar işlemeye devam ettiğini belirtti.

İsrail'in eylemlerinin soykırımın yanı sıra savaş suçlarını da içerdiğini vurgulayan Yüksel, Türkiye'den 3 binin üzerinde avukatın Uluslararası Ceza Mahkemesine deliller sunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak hem Uluslararası Adalet Divanındaki tüm süreçleri hem de Uluslararası Ceza Mahkemesindeki süreci yakından takip ediyoruz. İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı tüm eylemlerini dünyanın her yerinde, her platformda dile getirmeye, Filistinli masum insanların yaşadığı dramı gözler önüne sermeye devam edeceğiz. Dileğimiz; ateşkes sağlanarak Filistin'de yaşananlara son verilmesidir. Dünya ve insanlık hiçbir zaman İsrail'in zalimliğini unutmayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da gür sesle, cesaretle ifade ettiği gibi 'dünya beşten büyüktür.' Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye olarak Filistin'in, mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.