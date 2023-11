Oda tapulu otel projesine ünlü akını

DEM’S CONTRUCTION edindiği 25 yıllık tecrübeyi “Hera Luxury Resorts” projesine aktarıyor. Süleyman Can tarafından faaliyete geçen DEM’S CONTRUCTION, her projesinde yenilikçi, teknolojik ve modern bir mimariyi kullanmayı hedefliyor. Can, Bafra Oteller Mevkii’nin en güzel noktasında yer alan, yedi yılda ödediğiniz parayı geri alabileceğiniz Hera Luxury Resorts Projesi KKTC’nin ilk ve tek tapulu otel odası olan projesi olarak hayata geçiriyor.

348 adet otel tipi dairenin tanıtımını yapan DEM’S CONTRUCTION, yatırım bedeli 200 milyon dolara sahip Hera Luxury Resorts, ünlü oyuncu sunucu Pınar Altuğ Atacan’ın sunumuyla; ünlü müzisyen Ozan Doğulu, şarkıcı Hera ve modacı, şarkıcı Beste Korkmaz’ın muhteşem sahne performansıyla tanıttı. Özel dansçı ve dev kemancıların sergilediği görsel şov misafirleri büyüledi.

“Hera Luxury Resorts ile Hayalleriniz Gerçeğe Dönüşüyor “

25 yıllık deneyimini projelerine aktardığını belirten DEM’S CONTRUCTION Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Can “348 adet otel tipi konut, 3 farklı daire tipinden oluşan Hera Luxury Resorts projemizde her bütçeye ve tercihe uygun seçeneklerimiz mevcut. 9 bloktan oluşan projemizde Studio, Penthouse ve 2+1 daire tiplerimizde yeşil alan, cafe&restoran, spor salonu, ticari alanlar, havuz, spor alanları, yürüme parkuru, spa, oyun kulubü, otopark ve 7/24 güvenlik sisteminin yer aldığı Hera Luxury Resorts, bir yaşam alanı olarak düşünüldü. Akıllı oda sistemiyle yapılan projemizde tatile gittiğinizde en lüks otelde verilen hizmeti ve keyfi alarak, gitmediğiniz zamanlarda ise tapunuzla gelir elde etme imkanına sahip oluyorsunuz. Bu proje aynı zamanda ülke ekonomisine katkı sağlarken, istihdamı da beraberinde getirecek.”

“Bafra Bölgesinden Tapu Sahibi Olabileceğiniz Tek Proje”

DEM’S CONTRUCTION Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Can, “Projelerimizde lokasyonlara dikkat ediyoruz. Hera Luxury Resorts stratejik konumu, yatırımcılara sunduğu elverişli imkanları, doğal güzellikleri ve değerini her geçen gün artıran gayrimenkul seçenekleri ile Bafra bölgesinden tapu sahibi olabileceğiniz tek proje. Oteliniz eviniz olsun sloganıyla yola çıktık” açıklamasını yaptı.

“Hera Luxury Resorts ilk ve tek akıllı oda sistemli bir proje. Bizim projelerimiz her beğeniye, tercihe ve bütçeye göre çeşitlilik göstermektedir. Böylelikle de yatırımcılarımıza birçok seçenek sunmuş oluyoruz.”

DEM’S CONTRUCTION’ın ilk villa projesi olan Selvi evlerini de teslim taahhüt tarihinden önce teslim ettiklerini belirten Can, “Hera Luxury Resorts içinde ekip olarak hızla ilerliyoruz.” Dedi.

“7 yılda Amortisman Garantili Bir Proje”

İnşaat alanında yaptığı yatırımlarla tüm hayatını Kuzey Kıbrıs için çalışmaya adayan DEM’S CONTRUCTION Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Can,”Turizmin başkenti Kuzey Kıbrıs hem tarihi yerleri hem doğası hem de denizi ile eşsiz bir güzellik sunuyor. Türkiye yatırımcısı son yıllarda Kuzey Kıbrıs’taki projeleri çok fazla tercih ediyor. Bafra bölgesini Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu yatırımcılar çoğunlukla tercih ediyor. Burada aslında tercih sebebini yatırımcının amacı belirliyor. Alınacak taşınmazın yaşam amaçlı mı yoksa yatırım amaçlı mı olacağı belirleyici bir kıstas” dedi.

Kıbrıs’ın Kanatsız Meleklerine Tam Destek

DEM’S CONTRUCTION Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Can, Adıyaman'da konakladıkları otelin deprem nedeniyle yıkılması sonucu yaşamını yitiren 35 kişilik voleybol takımı adına kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne, Venice projesinden bir dairenin gelirini hediye edeceğini belirtti.