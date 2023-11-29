Nagihan Soylu, İTO'daki görevlerinden çekildi

Nagihan Soylu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na adaylığını 23 Kasım’da açıklamıştı.

“ETİK OLARAK DOĞRU DEĞİL!”

Soylu, İTO Başkanı Şekip Avdagiç’e ilettiği mektupta bu kararına, seçim çalışmalarının yanı sıra gönüllü faaliyet gösteren kurumlarda, aynı anda başkanlık görevi yürütmeyi etik bulmadığını gerekçe gösterdi.

“İTO’da yürüttüğüm meclis üyeliği ve komite başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Gerekli işlemler önümüzdeki günlerde yapılacaktır.”

LOJİSTİK HİZMETLER KOMİTESİ’NİN İŞ PLANI VE HEDEFLERİNE DESTEK İSTEDİ

“Bir yıldır uyumlu bir çalışma yürüttük. Bundan sonraki çalışmalarında İTO’ya başarılar diliyorum.

24 no'lu Lojistik Hizmetler Komitesi’nin oluşturduğu, iş planı ve hedefler konusunda desteklerinizi bekliyorum.”

24 NOLU LOJİSTİK HİZMETLER KOMİTESİ 2024 YILI İŞ PLANI

- 4925 Sayılı Karayolu Kanunu’nun sektörün güncel ihtiyacını karşılar nitelikte revize edilebilmesi, güncellenmesi, taşıma yetki belge türlerinin azaltılması, kaçak taşımalara karşı etkin denetim yapılması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte çalışmalar gerçekleştirilmesi,

- Karayolu ile eşya taşımacılığı sektöründe daha sağlıklı ve net verilere ulaşılabilmesi için UETDS sistemi yerine, elektronik sevk evrağı (sevk irsaliyesi, CMR) sistemi üzerinden verilerin alınması amacıyla girişimlerde bulunulması,

- Uluslararası eşya taşımacılığı sektörü; hizmet sektörleri arasında ön planda olan ve karayoluyla ulaşılabilen ülkelere yönelik ülkemiz ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesinde çok önemli görevler üstlenmektedir. Sektörün bu görevlerini yerine getirebilmesi ise iş yapış modellerinde dijitalleşme süreçlerini hayata geçirebilmesi koşuluna bağlı olup, lojistik iş akış süreçlerinin dijitalleşmesi amacıyla çalışmalar yapılması,

- İstanbul’da kent içi lojistiğin deniz yoluna dayalı yeni bir sistem üzerinde yapılması amacıyla tüm paydaşların bir araya geleceği çalıştaylar düzenlenmesi,

- İstanbul sınırları içerisine giren, ulusal yetki belgesine sahip firmaların yük taşıma araçlarının İstanbul içinde hareket etmeleri için alınması gereken yetki belgesini almadan hizmet vermelerinin sağlanması amacıyla girişimlerde bulunulması,

- Odamızın hamisi olduğu okullar içerisinde yer almayan ve lojistik programı olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin de hami okul kapsamına alınmalarının sağlanması,

- İstanbul Ticaret Üniversitesi lojistik programının, gençler arasında tercih edilebilir olmasını ve tanıtımını arttırmak amacıyla çalışmaların programlanması ve gerçekleştirilmesi,

- İstanbul’da eğitim – öğretim hizmeti veren özel okulların lise son sınıf öğrencilerine lojistik sektörünün tanıtımı için tanıtım toplantılarının / günlerinin gerçekleştirilmesi,

- Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerin kıyı şehirlerinde faaliyette bulunan Ticaret ve Sanayi Odalarının katılımı ile oluşturulacak “Karadeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği”nin, Odamız önderliğinde kurulması ve bölgesel iş birliğinin sağlanması,

- Kütahya Üniversitesi’nin profesyonel sürücü eğitimi ile ilgili yapılan başvurunun YÖK tarafından kabulünün sağlanması ve bu eğitimlerin İstanbul’da var olan üniversitelerin programlarına da aldırılarak, yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması,

- Zorunlu trafik sigortasında iadeler ile ilgili tüm paydaşların katılımıyla çalıştay düzenlenmesi,

- Ülkemizde yerleşik lojistik firmalarının navlun faturalarında yetki belgesi numarasının zorunlu olarak bulunması için paydaşlar ile bir araya gelinmesi.