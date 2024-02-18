Marmara Denizi'nde Batan 'Batuhan A' Gemisinin Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Marmara Denizi, geçtiğimiz günlerde bir denizcilik faciasına sahne oldu. Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, kötü hava koşulları ve deniz şartları nedeniyle "Batuhan A" adlı kargo gemisi su alarak battı. 69 metre uzunluğundaki gemi, 14 Şubat saat 20.30'da Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 1250 ton mermer tozu yüküyle Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na doğru yola çıkmıştı.

Geminin batışı, 15 Şubat sabah saatlerinde, kıyıdan yaklaşık 4 mil açıkta gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, gemi 51 metre derinlikte denizin dibine oturdu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Gemideki arama faaliyetleri devam ediyor. Dalgıçlarımız, şu anda dalış gerçekleştirdi." dedi.

Arama kurtarma çalışmaları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisindeki dalgıçların koordinasyonu altında sürdürülüyor. Dalgıçlar, zorlu deniz koşullarına rağmen 51 metre derinlikteki enkaza dalışlar gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sırasında, gemide aşçı olarak görev yapan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı. Diğer 5 mürettebat üyesi için arama kurtarma çalışmaları dördüncü gününde de devam ediyor.

Geminin batış nedenine ilişkin kesin bilgiler henüz paylaşılmamış olsa da, ilk değerlendirmeler kötü hava şartları ve denizin zorlu koşullarını işaret ediyor. Olayla ilgili detaylı incelemeler sürerken, denizcilik güvenliği konusunda alınması gereken önlemler bir kez daha gündeme geldi.