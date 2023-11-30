Kış saatinin geri gelmesi için 300 bin imza

Günlerin giderek daha geç saatte aydınlanmasıyla, kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik tepkiler de arttı. Change.org platformunda Özberk Özdemir’in başlattığı, Change.org/KisSaati adresindek i kampanyayı 300 binin üzerinde kişi imzaladı.

Kampanyayı başlatan Özberk Özdemir, “Nüfus yoğunluğunun bulunduğu başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya illeri olmak üzere birçok ilde bulunan herkes çocuklar dahil olmak üzere karanlıkta uyanmak zorunda kalıyor” diyerek bu durumun hem psikolojik olarak insanları zorladığına, hem de enerji israfına ve fazla elektrik tüketimine neden olduğuna dikkat çekti.

En büyük şikayet çocukların karanlıkta okula gitmesi

Kampanyayı imzalayan vatandaşların yaptığı yorumlar arasında en fazla şikayet, çocukların karanlıkta okula gidiyor olması üzerine. Bir vatandaş, yaptığı yorumda “Çocukların zifiri karanlıkta okula gitmek için yola çıkmalarını istemiyorum. Her anne baba gibi başlarına gelebileceklerden korkuyorum” ifadelerine yer verirken, bir diğeri “4 yaşındaki çocuğumu okula gitmesi için uyandırdığımda "Anne ama hala gece" demesi beni mahvediyor. Lütfen hepimiz el birliğiyle bu durumu değiştirebilmek için yardımcı olalım” diyerek tepkisini gösterdi.

Sabah namazına gidenler de etkileniyor

Kampanyayı imzalayanlar arasından bir kişi ise, kalıcı yaz saatinin yarattığı başka bir soruna dikkat çekerek, “Eskiden sabah namazının özel bir manevi havası vardı. Şimdi kışın sabah namazında camiden çıkınca vızır vızır trafik, akşam namazından mı çıkıldı, sabah namazından mı karışıyor” dedi ve “Bir dönem okula veya işe yetişme telaşından sabah namazını huzur içinde kılamıyoruz. Erken kalksak da vakti girmemiş oluyor” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kalıcı yaz saati uygulaması, 2 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararla uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı kararında, bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.



Kalıcı yaz saati uygulaması kararı alınırken İstanbul Teknik Üniversitesinin hazırladığı ve kalıcı yaz saati uygulamasının tasarruf sağladığını belirttiği rapora atıf yapıldı ancak söz konusu rapor kamuoyuyla paylaşılmadı.