  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. "Kafes-40" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

"Kafes-40" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Yayınlanma:
"Kafes-40" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen "Kafes-40" operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da bulunduğu 24 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, iş insanlarını tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme" suçlarına yönelik "Kafes-40" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Güncel
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başladı
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin mürettebatı için kurtarma çalışması başladı
Türkiye'nin F-16 Blok 70 Talebi ve Kongre Süreci Tamamlandı
Türkiye'nin F-16 Blok 70 Talebi ve Kongre Süreci Tamamlandı
Hatay Kırıkhan’daki İBB Emekçileri Lisesi'nin temeli atıldı
Hatay Kırıkhan’daki İBB Emekçileri Lisesi'nin temeli atıldı
Özel: Siyaset Tarihini En Utanç Verici Şantajı
Özel: Siyaset Tarihini En Utanç Verici Şantajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Mesajı: Millet ve Devlet El Ele Felaketin Üstesinden Geldi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Mesajı: Millet ve Devlet El Ele Felaketin Üstesinden Geldi
Deprem bölgesinde her sektörden çalışan aranıyor
Deprem bölgesinde her sektörden çalışan aranıyor
Erdoğan'dan Deprem Açıklaması: "Son Ev Yeniden Kuruluncaya Dek Çalışmalarımız Sürecek"
Erdoğan'dan Deprem Açıklaması: "Son Ev Yeniden Kuruluncaya Dek Çalışmalarımız Sürecek"