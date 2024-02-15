"Kafes-40" operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, işyeri, ikamet ve araç kurşunlama, iş insanlarını tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat temin etme" suçlarına yönelik "Kafes-40" operasyonları düzenlendiğini belirtti.