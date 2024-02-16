İliç'teki Maden Ocağında 4. Gün Metal Yoğunluğu Tespit Edildi

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyünde, bir altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucunda kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor. Bu kapsamlı arama ve kurtarma operasyonuna, AFAD, Türk Silahlı Kuvvetleri Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Arama Kurtarma (PAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), madencilik sektöründen profesyoneller ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından toplamda 2.722 personel katılım sağlıyor. Operasyon, 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 3 Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) aracı, metale duyarlı 5 yer altı radarı ve çeşitli iş makineleri kullanılarak 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanlarının, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar ile kayıp işçilerin içerisinde olabileceği düşünülen konteyner ve araçların yerlerini tespit etme çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte, teknolojik cihazlarla yapılan aramalarda belirli noktalarda metal yoğunluğunun tespit edildiği ve ekiplerin bu bölgelerdeki çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Ayrıca, AFAD ekipleri, bazı belirlenen alanlarda çubuklarla yürütülen arama çalışmalarının yanı sıra yüzeysel sondajlama faaliyetleri de gerçekleştiriyor.

Bölgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı tarafından sürekli toprak ve su analizleri yapılıyor. Arama çalışmaları sırasında alınan toprak numuneleri, daha detaylı incelemeler için Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderiliyor.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kayıp işçilerin yakınlarıyla bölgede bir araya gelerek, yürütülen kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kayıp işçiler için umutla ve kararlılıkla çalışmaların sürdüğünü belirterek, ailelerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve her koordinasyon toplantısı sonrası aileleri bilgilendirdiklerini ifade etti.

Bu arada, maden ocağında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili soruşturma kapsamında, aralarında firmanın Kanadalı yöneticisinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Bölgeye giriş ve çıkışlar ise kontrollü bir şekilde sağlanıyor.