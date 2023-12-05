Dünya Türk Kahvesi Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Kahve ile ilgili söyleşiler, workshoplar ve tadımlarla renklenen etkinlik, devlet protokolünden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ile iş dünyasının önde gelen profesyonellerini de bir araya getirdi.

Her yıl dünyanın farklı bölgelerinde özel etkinliklerle kutlanan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nü, kahvenin İstanbul’da kavrulduğu ilk yer olan Beta Yeni Han’da Beta Âla Türk Kahvesi eşliğinde keyifli bir etkinlikle taçlandırdı. Kahve Danışmanı Cenk R. Girginol, Şef Eyüp Kemal Sevinç ve Tarihçi/Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın konuk konuşmacı olarak yer aldığı, Kahve ve Barista Eğitmenleri eşliğinde özel imza reçetelerin paylaşıldığı ve kahve tadımlarının yapıldığı bu özel etkinlik, Türk Kahve Kültürü ve Araştırmaları Derneği’nin katkılarıyla ‘‘Beta Yeni Han’da Türk Kahvesi ile Gelenekselden Yeni Nesile Yolculuk’’ temasıyla gerçekleşti.

Etkinliğin konuşmacılardan Prof. Dr. İlber Ortaylı: ‘’İhracatımızda ve ithalatımızda bu kadar önemli bir yeri olan Türk Kahvesi dolayısıyla bugün burada bu etkinlikteyiz. Kahve özellikle biz Türkler için kültürdür. Bizim şu an tükettiğimiz kahvenin kökeni Habeşistan’dır. Bugün Suriye limanları, Türkiye, İran ve Akdeniz kahvenin ulaştığı yerler konumundadır. Türk Kahvesi Orta Doğu ve Balkanlar’da, Bosna dışında, bildiğimiz anlamda hazırlanıp tüketilmez. Tarihte de gördüğümüz üzere Türk Kahvesi’ni en iyi Türkler doğru yöntemle pişirir ve içer.’’ şeklinde konuştu.

Köklerinden aldığı kültürel birikim ve manevi değerleri konuklarına yaşatmayı misyon edinen Tarihi Yarımada’nın sembolik yapılarından Beta Yeni Han’ın Dünya Türk Kahvesi Günü’ndeki konukları arasında ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, TKKAD Başkanı Nuri Çolakoğlu, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü ve TKKAD Yön. Kur. Üyesi Hatice Uğur yer aldı.

TKKAD Başkanı Nuri Çolakoğlu konuşmasında: ‘’Derneğimiz öncülüğünde dünyada UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miraslar listesine girdik. 5 Aralık tarihini Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kutlamaya başladık. Değerli sponsorlarımız Beta Yeni Han, Kütahya Porselen, Arzum Okka, Arçelik sponsorluğunda yıl içinde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Beta Yeni Han’ın ev sahipliğinde bu günü kutluyoruz. Türk kahvesinin dünya çapında daha da tanınır hale gelmesi için hep beraber çalışıyoruz.’’ dedi.

5 Aralık’ın "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmasında özel çabalarının olduğunun altını çizen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “Türk kahvesinin kültürel değerinin ulusal ve uluslararası bilinirliğine katkıda bulunmak isteyen gönüllülerin bir araya gelmesiyle 2008 yılında kurulan Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği (TKKAD) ile Türk kahvesini 2013 yılı sonunda UNESCO’ya götürdük. UNESCO, 5 Aralık 2013’te Türk kahvesini, ‘Türkiye’nin somut olmayan kültürel bir değeri’ olarak tescilledi ve ‘Bu kahvenin ince çekilmesi ve pişiriliş şekli Türkiye’ye aittir’ dedi. Türk kahvesine tutkulu birisi için son derece önemli bir başarı. Derneğimizin de katkılarıyla birlikte bu yıl Türk kahvesi ve onun değişmez geleneğinin, UNESCO tarafından tescilinin yıl dönümü olan 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nün 10. yılını kutluyoruz. Bu özel gün gelecekte de yaşayacak olan kültürümüzün en değerli mirası olacak. Böylesi bir güne adımı yazdırdığım için son derece büyük bir gurur duyuyorum.” şeklinde konuştu.

Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, “Telve Cumhuriyet tarihimize eşlik eden ve bu değerleri yansıtan en önemli inovasyonlarımızdan biri. Dünyanın ilk otomatik Türk kahvesi makinesi olarak sektöre öncülük eden ve yeni bir kategori yaratan Telve, Türk kültürünün önemli bir değeri olan Türk kahvesine sahip çıkarak onu dünyaya tanıtıyor. Bugün 32 ülkede Telve’nin satışını gerçekleştiriyoruz. Türk kahvesi makinemiz için bugüne kadar 84 patent başvurusu yaptık. Arçelik’in sürdürülebilirlik vizyonuna uygun olarak Telve’nin biyo-kompozit malzemeler kullanılan modellerini de tasarladık. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde bu teknolojiyle 2023’te Gulf Awards’ta yılın ürünü ödülünü aldık. Telve’nin başarılı yolculuğu değişen tüketici alışkanlıklarına göre yepyeni inovasyonlar eklenerek devam edecek” dedi.

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, paneldeki konuşmasına “Bugün iki özel ve önemli günü bir arada kutluyoruz. 5 Aralık, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının da yıldönümü. Bu özel etkinlikte kadınların da söz hakkı varsa Cumhuriyet kadınları olarak Atatürk’e de teşekkür etmemiz gerekiyor” sözleriyle başladı. Sema Güral Sürmeli, “Türk kahvesi, hepimizin ortak noktası. Türk toplum yapımız içerisinde nesiller boyu önemini koruyan, sosyal bütünlüğümüzü güçlendiren bir kimliğe sahip. Tüm bu özellikleri ile kültürel mirasımız olan Türk kahvemizi en güzel şekilde sunmamız son derece önemli. Kütahya Porselen olarak biz 53 yıldır modern ve fark yaratan, şık olduğu kadar işlevsel tasarımlarımız ile kahve keyfinin en güzel yerindeyiz. Türk kahvesi bizim için her zaman çok özel. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 4 binin üzerinde fincan tasarımı ve ülkemizin en yüksek kapasiteli üretim tesisleriyle çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürüyor, yepyeni tasarımlarımızla da kullanıcılarımızın kahve keyfine eşlik etmeye devam ediyoruz.” dedi.

Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü ve TKKAD Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Uğur, ‘’Bugün, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi günü. Bugünü siz kahve seven dostlarımızla beraber, tarihi kahve fırınının yer aldığı ve dünyadaki ilk kahvehanenin olduğu yerde, Beta Yeni Han’da kutluyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugün, kahve tarihinde önemli bir yer edinen bu tarihi mekânda, Türk kahvesinin zaman içinde nasıl kültürel miras haline geldiğini ve dünya genelinde özel bir konuma sahip olduğunu kutlamak için bir araya geldik.

Biz Beta ailesi olarak hem Türk kahvesi hem dünya kahveleriyle ilgili farkındalığı artırmak ve tarihimizdeki derinliğine vurgu yapmak için 2 senedir 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kutlamalarını Beta Yeni Han’da gerçekleştirerek bu kutlamaları gelenekselleştirmeyi çok istiyoruz.

Geleneksel içeceğimiz olan Türk kahvesinin, tüm dünyada kutlanacak özel bir günü olması için yoğun çaba harcayan ve bugün bizlerin bir araya gelmesine vesile olan, Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği’ne, katılım sağlayan değerli firmalarımıza ve bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür etmek isteriz.’’ dedi.

Beta Gıda, Dünya gastronomisinde önemli bir yere sahip olan Türk kahvesini lezzetli ve geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Beta Âla Türk Kahvesi serisi ile dünyaya tanıtıyor.