Depremden etkilenen çocukların yanındalar!

AÇEV’in ‘Mutlu Çantam’ ve ‘Her Çocuğa Eşit Fırsat’ adlı sosyal sorumluluk çalışmalarını destekleyen Ak Gıda-İçim Süt’ün gönüllü çalışanları ve katılımcıları da deprem bölgesindeki çocukların esenliği için adımlarını iyiliğe dönüştürdü.

Ak Gıda-İçim Süt, Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen çocukların esenliği için Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile bir araya geldi. AÇEV’in deprem felaketinde hasar gören evlerinde oyuncak, kitap gibi birçok kişisel eşyasını kaybeden çocuklar için hayata geçirdiği ‘Mutlu Çantam’ projesini desteklemek üzere ‘İyilik ve Zindelik’ adım kampanyasını hayata geçiren Ak Gıda-İçim Süt, Cumhuriyet’in 100. yılında Cumhuriyet Bayramı’na kadar devam eden aylarda günlük yaşamlarında attıkları adımlarını Help Steps uygulaması üzerinden bağışlayan herkesin bu adımlarına sponsor oldu. Böylece mobil uygulama üzerinden AÇEV’e bağışlanan adımlar, iyiliğe dönüştü. Ak Gıda-İçim Süt, gerçekleştirdiği adım kampanyasının geliriyle daha fazla ‘Mutlu Çantam’ hazırlanmasına katkı sağladı. Sırt çantası, kırtasiye, oyuncak, kitap, hijyen malzemeleri ve ebeveynler için yönergelerden oluşan ‘Mutlu Çantam’ malzemelerinin bir bölümünün hazırlığı ve Kahramanmaraş’ta çocuklara ulaştırılmasında, çalışanlar da gönüllü olarak yer aldı.

Ak Gıda-İçim Süt gönüllüleri, ayrıca İstanbul Maratonu’nda da #HerÇocuğaEşitFırsat için A ÇEV’in yanında koştu. Maratona katılan Ak Gıda-İçim Süt çalışanları, İyilik Peşinde Koş platformu üzerinden AÇEV yararına açtıkları bağış kampanyalarıyla, depremden etkilenen çocukların AÇEV'in bilimsel temelli eğitim programlarıyla buluşturulmasına katkı sağladı.

‘Depremden etkilenen çocuklar için sosyal fayda sağlamaya gayret ediyoruz’

Ak Gıda-İçim Süt’ün sürdürülebilirlik öncelikleri arasında yer alan ‘topluma katkı’ odağında, özellikle üretim tesislerinin bulunduğu bölgelerde ekosisteme değer katarken aynı zamanda çocukların ve gençlerin eğitim ile spor olanaklarına erişimlerine de destek olmaya gayret ettiklerini belirten Ak Gıda-İçim Süt Kurumsal İletişim Müdürü Defne Bali, şöyle devam etti: “Ülkemizde yaşanan felaketin ardından en hassasiyetle yaklaştığımız konulardan biri depremden etkilenen çocukların esenliği oldu. Aynı zamanda Cumhuriyet’in 100. yılı olan bu anlamlı dönemde AÇEV ile iş birliği yaparak hayata geçirdiğimiz sosyal fayda çalışmalarıyla, çalışanlarımızı ve katılımcıları yürüyüş yapmaya, daha çok hareket etmeye yönelterek bir yandan zinde bir yaşam sürmelerini teşvik ederken bir yandan da attıkları her adımın deprem bölgesindeki çocuklar için iyiliğe dönüşmesini sağlamayı amaçladık.”