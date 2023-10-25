  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakırköy Adliyesi'nde bıçaklı kavga

Bakırköy Adliyesi'nde bıçaklı kavga

Yayınlanma:
Bakırköy Adliyesi'nde bıçaklı kavga
Bakırköy Adliyesi'nde görülen cinayet davası duruşmasında tartışan iki grubun adliye önündeki kavgasında bıçakla ve taşla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde, sanık Necibe Yolcu'nun Büyükçekmece'deki evlerinde 26 Şubat'ta çıkan tartışma sonucu eşi Yılmaz Yolcu'yu bıçakla öldürmesine ilişkin davanın duruşmasında taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın sürmesi üzerine mahkeme başkanı tarafları duruşmanın yapıldığı salondan çıkardı.

Dışarıda da devam eden sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi bıçakla, bir kişi ise taşla yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken diğer zanlıların yakalanması çalışma başlatıldı.

Duruşmanın ardından taraflar arasında yeniden tartışma çıktı.

Polis ekipleri, tarafları ayırarak adliyeden çıkarttı.

Kaynak:Haber Kaynağı

Güncel
Kıdem tazminatımı nasıl alırım?
Kıdem tazminatımı nasıl alırım?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Akköse eski başkanları unutmadı
Akköse eski başkanları unutmadı
​​​​​​​El ele dediler deprem bölgesine destek verdiler
​​​​​​​El ele dediler deprem bölgesine destek verdiler
Rusya-Çin Enerji İş Forumu başladı
Rusya-Çin Enerji İş Forumu başladı
Bölgede bir etnik temizlik mi hedefleniyor?
Bölgede bir etnik temizlik mi hedefleniyor?
100. Yıl Liderler Zirvesi gerçekleşti
100. Yıl Liderler Zirvesi gerçekleşti