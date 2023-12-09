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Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan vefat etti

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Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan vefat etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan, tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Güner Babacan, 10 Aralık Pazar günü Hacı Bayram Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir.

1945’de Çorum’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankara’da okudu. Ankara’nın eski Koyunpazarı esnafından Bahattin Ebil ve Ayşe Ebil’in kızı olan Güner Babacan, ömrünü ailesine, çocuklarına sivil toplum çalışmaları ve hayır işlerine adadı.

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