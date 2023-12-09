Ali Babacan’ın annesi Güner Babacan vefat etti

Güner Babacan, 10 Aralık Pazar günü Hacı Bayram Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir.

1945’de Çorum’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Ankara’da okudu. Ankara’nın eski Koyunpazarı esnafından Bahattin Ebil ve Ayşe Ebil’in kızı olan Güner Babacan, ömrünü ailesine, çocuklarına sivil toplum çalışmaları ve hayır işlerine adadı.