Yağışlar Devam Edecek mi? İşte Güncel Hava Durumu Tahminleri. Türkiye genelinde mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde tekrar yükselecek. Özellikle kuzey ve doğu bölgelerde etkili olan yağışlar yerini sıcak havaya bırakacak. Hava durumu uzmanlarının yaptığı açıklamalar doğrultusunda sıcaklıklar, hafta boyunca artış gösterecek ve iç ile batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte detaylar...

Yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz’e Çekiliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Gelen Son Bilgilere Göre Yağışlar Azalıyor

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci'nin açıklamalarına göre, bugün itibarıyla Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak, Trabzon, Sinop ve Rize gibi illerde kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösteriyor. Ancak bu yağışlar, yarından itibaren kuzey ve doğu bölgelerde azalacak. Haftanın ilerleyen günlerinde ise yağışlar sadece Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında aralıklarla görülecek. Bu bölgeler dışında, ülkenin genelinde güneşli ve sıcak hava hakim olacak.

Sıcaklıklar Artıyor

Hava Durumu Tahminlerine Göre Sıcaklıklar Mevsim Normallerine Dönüyor

Özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, önümüzdeki günlerde 3 ila 5 derece arasında artış gösterecek. Bu artış, mevsim normallerine dönüleceği anlamına geliyor. Hafta sonuna doğru ise batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Özdemirci, "Özellikle hafta sonu itibarıyla sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkacak" diyerek, sıcak hava dalgasının etkisini artıracağına işaret etti.

Büyük Şehirlerde Yağış Beklenmiyor

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Yağışsız Günler Kapıda

Özdemirci, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağış beklentisinin olmadığını belirtti. Gelecek üç gün boyunca İstanbul'da sabah saatlerinde puslu ve parçalı bulutlu hava etkisini gösterecek. Sıcaklıkların ise 27-28 derece civarında olacağı öngörülüyor. Ankara'da da parçalı bulutlu hava hakim olacak ve sıcaklıklar 23-27 derece aralığında seyredecek. İzmir'de ise sıcaklıklar 28-29 derece civarında olacak ve az bulutlu bir hava görülecek.

Haftalık Hava Durumu: Yağışlar ve Sıcaklık Tahminleri

Hangi Bölgelerde Ne Tür Hava Koşulları Bekleniyor?

Türkiye'nin büyük bir kısmında güneşli ve sıcak havanın hakim olması bekleniyor. Ancak Orta ve Doğu Karadeniz'de aralıklarla görülecek olan yağışlar dışında, diğer bölgelerde ciddi bir yağış görülmeyecek. Sıcaklıklar ise hafta boyunca artış göstererek özellikle iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.