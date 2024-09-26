Son Dakika Hava Durumu: İstanbul ve Türkiye Geneli İçin Güncel Hava Tahminler
Son Dakika Hava Durumu: İstanbul ve Türkiye Geneli İçin Güncel Hava Tahminler. Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklıklar düşecek, nerelerde sağanak yağış bekleniyor? Güncel meteorolojik tahminler doğrultusunda ülkemizin çeşitli bölgelerinde hava koşullarıyla ilgili en güncel bilgileri sizler için derledik. Özellikle İstanbul ve Marmara bölgesindeki sıcaklık değişiklikleri, su baskınları riski ve diğer önemli detaylar haberimizde.
Türkiye genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde sıcaklıklar düşecek, nerelerde sağanak yağış bekleniyor? Güncel meteorolojik tahminler doğrultusunda ülkemizin çeşitli bölgelerinde hava koşullarıyla ilgili en güncel bilgileri sizler için derledik. Özellikle İstanbul ve Marmara bölgesindeki sıcaklık değişiklikleri, su baskınları riski ve diğer önemli detaylar haberimizde.
İstanbul Hava Durumu: Sıcaklık 8 Derece Düşecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son açıklamalara göre, İstanbul'da sıcaklıklar hafta başında ciddi bir düşüş gösterecek. Şu anda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, pazartesi günü 7-8 derece birden düşecek. Özellikle pazar günü deniz keyfi yapmak isteyenler için son fırsat olabilir, çünkü pazartesi günü kışlık kıyafetlerinizi çıkarmanız gerekecek.
Pazartesi günü İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde beklenen yağışlar su baskınları ve taşkınlara yol açabilir. Uzmanlar, özellikle İstanbul, Trakya, Yalova, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale gibi bölgelerde fırtına ve yağış anında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.
Türkiye Geneli Hava Durumu: Sıcaklık Düşüşü ve Yağış Uyarısı
Meteoroloji'nin ülke genelindeki tahminlerine göre, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde sıcaklıklar pazartesi günü 7-8 derece düşecek. Bu bölgelerde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yağışlar etkili olacak.
Diğer yandan, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak yağışlar öngörülüyor. Bunun dışında ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis görülebilir.
Meteoroloji uzmanları, bu haftanın başlarında yaşanan sıcak havanın ardından aniden düşen sıcaklıkların etkili olacağını belirtiyor. Hava sıcaklıkları doğu bölgelerinde mevsim normallerine yakın seyretse de, batı ve kuzey bölgelerinde ciddi bir soğuma bekleniyor.
İllere Göre Güncel Hava Durumu Tahminleri
Bazı büyük illerimizde günün en yüksek sıcaklıkları ve hava durumu tahminleri şu şekilde olacak:
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 28 derece
- Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 27 derece
- İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 30 derece
- Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 31 derece
- Adana: Az bulutlu ve açık, 35 derece
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimlerde yerel sağanak yağışlı, 25 derece
- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 21 derece
- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 31 derece
Sis ve Pus Uyarısı
Marmara ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesinin azalacağı bölgelerde sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Sis ve pus, özellikle Marmara bölgesinde trafikte ciddi aksamalara neden olabilir. Karayollarında seyahat edenler için bu durumun dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.
Prof. Dr. Şen ayrıca, pazartesi günü Marmara Bölgesi'nde yaz ve kış havasının bir arada yaşanacağını belirtti. "Pazar günü deniz keyfi yapmak isteyenler için son fırsat olabilir. Pazartesi günü ise kışlık montlarınızı hazırlayın, çünkü ciddi bir soğuma olacak," diyerek vatandaşları uyardı.
Yağış ve Fırtına Beklentisi: Su Baskınlarına Karşı Dikkat!
Marmara bölgesi başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağışlar beklenirken, özellikle fırtına ve su baskınları konusunda dikkatli olunması gerekiyor. Fırtınanın karada ve denizde maddi hasarlara yol açabileceği konusunda yetkililer sık sık uyarılarda bulunuyor. Özellikle kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşların tedbir alması gerektiği belirtiliyor.
Bu hafta sonu ve pazartesi günü yaşanacak hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Yağışların ardından sıcaklık farkları da ciddi boyutlara ulaşacak. Marmara bölgesinde bazı illerde sıcaklık farkı 12-13 dereceyi bulabilir.