Öğretmen ve Mühendisler Bu Mesleği Seçiyor: Maaşlar 10 Bin Dolara Çıkıyor! En Düşük Maaş İse 3 Bin Dolar... Son yıllarda, meslek tercihleri hızla değişiyor. Yüksek maaşlar, global iş imkanları ve artan popülerlik, özellikle aşçılık mesleğine olan ilgiyi büyük ölçüde artırdı. Artık mühendisler, öğretmenler ve hatta grafikerler bile kariyerlerini bırakıp aşçılık alanına yöneliyor. Peki, bu değişimin temel sebepleri neler? Aşçılık mesleği hangi avantajları sunuyor?

Aşçılık Mesleğine Artan İlgi

Dünya genelinde popüler meslek algısı köklü bir değişim geçiriyor. Eskiden doktorluk, mühendislik veya pilotluk gibi meslekler en prestijli seçenekler olarak görülürdü. Fakat, televizyon programları, yarışmalar ve yüksek maaş fırsatları aşçılığı bu listeye dahil etti. Gastronomi bölümleri ve aşçılık akademileri bu nedenle yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor.

Eğitim Seçenekleri ve Kariyer Yolu

Aşçılık mesleğine adım atmak isteyenlerin önünde iki ana yol var: Üniversitelerin gastronomi bölümleri veya özel aşçılık akademileri. Üniversitelerde bu bölümlere giriş için oldukça yüksek puanlar gerekiyor. Öyle ki, bazı bölümlerin puanları neredeyse tıp fakülteleriyle aynı seviyede. Bunun yanı sıra, özel akademiler pratik odaklı eğitim sunarak daha hızlı bir kariyer başlangıcı sağlıyor.

Yüksek Maaş Fırsatları: 3 Bin Dolardan 10 Bin Dolara

Aşçılık mesleği, maaş skalasıyla da dikkat çekiyor. Yeni başlayan bir aşçı bile yurtdışında 3 bin dolarlık maaşla işe başlayabiliyor. Deneyim ve uzmanlık arttıkça bu rakamlar 5 bin, 6 bin hatta 10 bin dolara kadar çıkabiliyor. Özellikle uluslararası mutfaklarda çalışan şefler, bu maaşlarla yaşamlarını rahatça sürdürebiliyor.

Kariyerini Değiştirenlerin Hikayeleri

Show Haber'e konuşan bir grafik tasarımcı, mesleğini bırakma sebebini şu sözlerle açıkladı: "Benim asıl mesleğim aşçılıkmış." Başka bir kişi ise, "Hayallerimin peşinden koşuyorum" diyerek kariyer değişikliğine olan motivasyonunu dile getirdi. Eğitim alan bir başka kişi ise ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği gibi prestijli bir bölümden mezun olmasına rağmen aşçılığı tercih ettiğini belirtti.