Meteoroloji'den 12 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: İstanbul ve Diğer Bölgelerde Sağanak Yağış Bekleniyor
Meteoroloji'den 12 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: İstanbul ve Diğer Bölgelerde Sağanak Yağış Bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerini etkisi altına alacak kuvvetli yağışlar için yeni bir uyarı yayımladı. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Bu uyarılar kapsamında 12 il için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. İstanbul’da ise öğle saatlerinde yağış geçişleri olabileceği bildirildi. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den 12 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: İstanbul ve Diğer Bölgelerde Sağanak Yağış Bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerini etkisi altına alacak kuvvetli yağışlar için yeni bir uyarı yayımladı. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Bu uyarılar kapsamında 12 il için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. İstanbul’da ise öğle saatlerinde yağış geçişleri olabileceği bildirildi. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Türkiye'nin Kuzey ve İç Kesimlerinde Yağış Uyarısı
Meteoroloji’nin son hava tahmin raporuna göre, Trakya, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Aydın'ın kıyıları, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ve Giresun’un iç bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde Pus ve Sis Beklentisi
Marmara Bölgesi'nin birçok kesiminde, özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayları yaşanabilir. Trakya’da günün ilerleyen saatlerinde bulutlanma artarken, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.
- Edirne: Öğleden sonra sağanak yağışla birlikte 31°C'lik sıcaklık
- İstanbul: Parçalı ve az bulutlu hava, 26°C
- Kırklareli: Yerel sağanak yağış, 28°C
- Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 29°C
Ege Bölgesi'nde Yağış ve Sıcaklık Durumu
Ege Bölgesi'nde genel olarak az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak kıyı kesimlerinde bulutlanma artarken, Aydın'ın kıyı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri yaşanabilir. Bölgenin iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülmesi bekleniyor.
- Afyon: 28°C, az bulutlu
- Denizli: 32°C, az bulutlu
- İzmir: 29°C, parçalı bulutlu
- Muğla: 27°C, parçalı bulutlu
Akdeniz'de Hava Durumu: Doğu Bölgelerde Yağış Olasılığı
Akdeniz Bölgesi’nde genellikle az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ancak, zamanla doğu kesimlerinde bulutlanma artacak ve gece saatlerinde Adana'nın kuzey bölgeleri ile Kahramanmaraş’ın batısında sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
- Adana: 32°C, akşam saatlerinden sonra kuzey bölgelerinde sağanak
- Antalya: 28°C, açık ve az bulutlu
- Hatay: 30°C, parçalı bulutlu
- Mersin: 29°C, açık ve parçalı bulutlu
İç Anadolu'da Sis ve Pus Uyarısı
İç Anadolu Bölgesi’nin kuzey kesimlerinde, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis hadiseleri görülebilir. Gün boyunca az bulutlu ve açık hava hakim olacak.
- Ankara: 26°C, az bulutlu
- Eskişehir: 28°C, az bulutlu
- Konya: 29°C, az bulutlu
- Nevşehir: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Batı ve Orta Karadeniz'de Yağış ve Sis Uyarısı
Batı Karadeniz'de Kastamonu çevresi ile Sinop’un iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Ayrıca, sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayları yaşanabilir.
- Bolu: 26°C, parçalı bulutlu
- Düzce: 29°C, parçalı bulutlu
- Sinop: 27°C, iç kesimlerde sağanak yağış ihtimali
- Zonguldak: 24°C, parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz'de Yağışlar Etkisini Gösterecek
Orta ve Doğu Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Giresun’un iç kesimlerinde de yağış geçişleri olabilir.
- Amasya: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- Artvin: 28°C, akşam saatlerinde sağanak
- Samsun: 27°C, parçalı ve az bulutlu
- Trabzon: 25°C, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış
Doğu Anadolu'da Hava Şartları
Doğu Anadolu Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve sis olayları yaşanabilir.
- Erzurum: 22°C, parçalı ve az bulutlu
- Kars: 22°C, parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 29°C, az bulutlu
- Van: 23°C, az bulutlu
Güneydoğu Anadolu'da Hava Açık ve Az Bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek. Sıcaklıklar ise bölge genelinde yüksek seviyelerde seyredecek.
- Diyarbakır: 33°C, açık
- Gaziantep: 31°C, açık
- Siirt: 31°C, açık
- Şanlıurfa: 33°C, açık
Rüzgarın Yönü ve Şiddeti
Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağış alan bölgelerde ise rüzgarın zaman zaman kuvvetli esebileceği tahmin ediliyor.
Hava Sıcaklıklarında Değişiklik Beklenmiyor
Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği ve önemli bir değişiklik yaşanmayacağı öngörülüyor.