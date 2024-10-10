Meteoroloji'den 12 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı: İstanbul ve Diğer Bölgelerde Sağanak Yağış Bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli bölgelerini etkisi altına alacak kuvvetli yağışlar için yeni bir uyarı yayımladı. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Bu uyarılar kapsamında 12 il için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. İstanbul’da ise öğle saatlerinde yağış geçişleri olabileceği bildirildi. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin Kuzey ve İç Kesimlerinde Yağış Uyarısı

Meteoroloji’nin son hava tahmin raporuna göre, Trakya, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'in doğu bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Aydın'ın kıyıları, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ve Giresun’un iç bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde Pus ve Sis Beklentisi

Marmara Bölgesi'nin birçok kesiminde, özellikle sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis olayları yaşanabilir. Trakya’da günün ilerleyen saatlerinde bulutlanma artarken, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

Edirne: Öğleden sonra sağanak yağışla birlikte 31°C'lik sıcaklık

Öğleden sonra sağanak yağışla birlikte 31°C'lik sıcaklık İstanbul: Parçalı ve az bulutlu hava, 26°C

Parçalı ve az bulutlu hava, 26°C Kırklareli: Yerel sağanak yağış, 28°C

Yerel sağanak yağış, 28°C Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 29°C

Ege Bölgesi'nde Yağış ve Sıcaklık Durumu

Ege Bölgesi'nde genel olarak az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak kıyı kesimlerinde bulutlanma artarken, Aydın'ın kıyı bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri yaşanabilir. Bölgenin iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülmesi bekleniyor.

Afyon: 28°C, az bulutlu

28°C, az bulutlu Denizli: 32°C, az bulutlu

32°C, az bulutlu İzmir: 29°C, parçalı bulutlu

29°C, parçalı bulutlu Muğla: 27°C, parçalı bulutlu

Akdeniz'de Hava Durumu: Doğu Bölgelerde Yağış Olasılığı

Akdeniz Bölgesi’nde genellikle az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ancak, zamanla doğu kesimlerinde bulutlanma artacak ve gece saatlerinde Adana'nın kuzey bölgeleri ile Kahramanmaraş’ın batısında sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.