Meteoroloji uzmanları uyarıyor! 2024 sonbaharı geçen yıla kıyasla soğuk ve kurak geçecek. Tüm şehirlerde sıcaklıkların iklim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. En belirgin hava değişimleri İstanbul ve Ankara için öngörülüyor. Bununla birlikte 2023 yılı sonbaharının rekor sıcaklıklarıyla kıyaslandığında hava önemli derecede soğuyacak. Ortalama mevsimsel sıcaklıklar Ankara, İzmir, Samsun ve Konya'da 2°C, İstanbul, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır'da ise 1,5°C düşecek. En çok soğuyan bölge Karadeniz Bölgesi olacak.

Yandex Hava Durumu meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin en büyük şehirleri için sonbahar mevsimi tahminlerini yayınladı.

Tüm şehirlerde sıcaklıkların iklim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. En belirgin hava değişimleri İstanbul ve Ankara için öngörülüyor. Bununla birlikte 2023 yılı sonbaharının rekor sıcaklıklarıyla kıyaslandığında hava önemli derecede soğuyacak. Ortalama mevsimsel sıcaklıklar Ankara, İzmir, Samsun ve Konya'da 2°C, İstanbul, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır'da ise 1,5°C düşecek. En çok soğuyan bölge Karadeniz Bölgesi olacak.

Yağış seviyeleri Türkiye'nin büyük şehirlerinin çoğunda iklim normallerine dönecek. Geçen yıla kıyasla Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi kıyıları ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Diyarbakır'da hava koşulları daha kurak seyredecek. Kasım ayının özellikle kurak geçmesi bekleniyor. Büyük şehirler arasında bunun tek istisnası, daha fazla yağmurun beklendiği Akdeniz Bölgesi şehri Antalya olacak.

Diğer yandan, meteorologlar yeni sıcaklık rekorları, aşırı kuraklıklar veya anormal yağışlar öngörmüyorlar. Anadolu Platosunun kalbinde yer alan Ankara, büyük şehirler arsasında bu sonbaharın en soğuğu olacak. Antalya en sıcak ve en yağışlı, Konya ise en kurak il olacak.