Meteoroloji uzmanları uyarıyor! 2024 sonbaharı geçen yıla kıyasla soğuk ve kurak geçecek
Meteoroloji uzmanları uyarıyor! 2024 sonbaharı geçen yıla kıyasla soğuk ve kurak geçecek. Tüm şehirlerde sıcaklıkların iklim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. En belirgin hava değişimleri İstanbul ve Ankara için öngörülüyor. Bununla birlikte 2023 yılı sonbaharının rekor sıcaklıklarıyla kıyaslandığında hava önemli derecede soğuyacak. Ortalama mevsimsel sıcaklıklar Ankara, İzmir, Samsun ve Konya'da 2°C, İstanbul, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır'da ise 1,5°C düşecek. En çok soğuyan bölge Karadeniz Bölgesi olacak.
Meteoroloji uzmanları uyarıyor! 2024 sonbaharı geçen yıla kıyasla soğuk ve kurak geçecek. Tüm şehirlerde sıcaklıkların iklim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. En belirgin hava değişimleri İstanbul ve Ankara için öngörülüyor. Bununla birlikte 2023 yılı sonbaharının rekor sıcaklıklarıyla kıyaslandığında hava önemli derecede soğuyacak. Ortalama mevsimsel sıcaklıklar Ankara, İzmir, Samsun ve Konya'da 2°C, İstanbul, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır'da ise 1,5°C düşecek. En çok soğuyan bölge Karadeniz Bölgesi olacak.
Yandex Hava Durumu meteoroloji uzmanları, Türkiye'nin en büyük şehirleri için sonbahar mevsimi tahminlerini yayınladı.
Tüm şehirlerde sıcaklıkların iklim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. En belirgin hava değişimleri İstanbul ve Ankara için öngörülüyor. Bununla birlikte 2023 yılı sonbaharının rekor sıcaklıklarıyla kıyaslandığında hava önemli derecede soğuyacak. Ortalama mevsimsel sıcaklıklar Ankara, İzmir, Samsun ve Konya'da 2°C, İstanbul, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır'da ise 1,5°C düşecek. En çok soğuyan bölge Karadeniz Bölgesi olacak.
Yağış seviyeleri Türkiye'nin büyük şehirlerinin çoğunda iklim normallerine dönecek. Geçen yıla kıyasla Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yanı sıra Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi kıyıları ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Diyarbakır'da hava koşulları daha kurak seyredecek. Kasım ayının özellikle kurak geçmesi bekleniyor. Büyük şehirler arasında bunun tek istisnası, daha fazla yağmurun beklendiği Akdeniz Bölgesi şehri Antalya olacak.
Diğer yandan, meteorologlar yeni sıcaklık rekorları, aşırı kuraklıklar veya anormal yağışlar öngörmüyorlar. Anadolu Platosunun kalbinde yer alan Ankara, büyük şehirler arsasında bu sonbaharın en soğuğu olacak. Antalya en sıcak ve en yağışlı, Konya ise en kurak il olacak.
Eylül ayının sonu neredeyse hiç yağış almadan geçecek. Karadeniz kıyıları parçalı bulutlu gökyüzü eşliğinde serin olacak. Samsun'da gündüz sıcaklıklar 13-17°C'ye ulaşacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'da gündüz sıcaklıklar 15-22°C ve gökyüzü açık olacak. Konya ve İzmir'de ise hava sıcaklığı 22-26°C arasında olacak ve yağış görülmeyecek. Antalya da yağışsız ve ılık geçecek, sıcaklıklar 25-30°C arasında değişecek. Gaziantep ve Diyarbakır'da sıcaklıklar 30-35°C'ye ulaşacak. Güneydoğu Anadolu şehirleri şimdilik Türkiye'nin en sıcak büyük şehirleri olmaya devam ediyor. Ancak sonbahar ilerledikçe, bu bölgeler karasal konumları nedeniyle daha hızlı soğuyacak.
Ekim ayında, ülkenin batı kesimi 2023'e kıyasla gözle görülür bir soğuma yaşayacak. Ancak yine de ortalama sıcaklıklar uzun vadeli iklim normlarını aşacak. En yüksek ortalama aylık sıcaklıkların Antalya (20,8°C), Gaziantep (19,2°C), İzmir (18,9°C), Diyarbakır (18,7°C) ve İstanbul’da (17,8°C) görüleceği tahmin ediliyor. En düşük sıcaklıklar ise Ankara (13,5°C), Konya (14,3°C), Bursa (15,3°C) ve Samsun'da (16,2°C) olacak. Marmara ve Ege kıyıları geçen yıla kıyasla önemli ölçüde daha fazla yağış alacak ve uzun vadeli ortalama yağış seviyelerine geri dönecek. Bu dönemde İstanbul'un geçen yılki 37 mm'ye kıyasla yaklaşık 78 mm, İzmir'in 7 mm'ye kıyasla 69 mm, Ankara'nın 7 mm'ye kıyasla 30 mm ve Antalya'nın 14 mm'ye kıyasla 96 mm yağış alması bekleniyor. İç Anadolu ve Güneydoğu bölgeleri özelinde Türkiye'nin bazı illerinde küçük kuraklıklar yaşanması gündemde.
Kasım ayı, 2023 yılına kıyasla tüm ülke için önemli ölçüde daha soğuk geçecek. En büyük sıcaklık düşüşleri Samsun, İzmir ve Ankara'da yaşanacak. En yüksek ortalama aylık sıcaklıklar Antalya (15,4°C), İzmir (13,6°C), İstanbul (13,3°C), Samsun ve Gaziantep (11,6°C) için tahmin ediliyor. En düşük sıcaklıklar ise Ankara (6,9°C), Konya (7,8°C), Bursa (10,4°C) ve Diyarbakır'da (10,5°C) görülecek. 2024 Kasım ayı da geçen yıla göre çok daha kurak geçecek. Bu durum özellikle batı kıyı bölgelerini, doğu illerini ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerini etkileyecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Diyarbakır ve Gaziantep'te yağışların 2023'e kıyasla 2-3 kat daha az olması bekleniyor.
Aralık ayında, Türkiye’nin orta ve doğu kesimlerinde olan iller geçen yıla kıyasla önemli ölçüde soğuk olacak. En fazla soğuk Ankara, Konya, Diyarbakır ve Gaziantep gibi daha karasal şehirlerde görülecek. Sonbaharın sonlarında en sıcak şehirler ise Antalya, İstanbul ve İzmir olacak. İstanbul, İzmir ve Konya'nın yanı sıra genel olarak Akdeniz bölgesi belirgin şekilde daha fazla yağmur alacak. Doğuda, özellikle Diyarbakır bölgesinde daha kuru koşullar bekleniyor.