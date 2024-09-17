Hava Durumunda Son Durum! Yağmur Yağacak mı? Yağışlar Devam Edecek mi?

Türkiye Genelinde Hava Durumu Uyarıları ve Son Dakika Gelişmeleri! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye'nin birçok bölgesi için kritik hava durumu uyarıları yapıldı. Özellikle kuzey ve iç kesimler ile Akdeniz'in iç ve doğu bölgeleri sağanak yağışın etkisinde kalacak. İşte bölge bölge detaylı hava durumu analizi :

MGM'nin Son Hava Durumu Raporu

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Akdeniz'in Toroslar kesimi, İskenderun Körfezi çevreleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Çankırı çevreleri, Doğu Karadeniz ile Düzce, Bolu ve Ordu çevreleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Artvin ve Rize çevrelerinde ise yağışların çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Artvin'de Sağanak Yağışların Etkileri

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına ve heyelanlara neden oldu. Özellikle Musazade Mahallesi'nde zemin ve bodrum katları su altında kaldı, su kanalları tıkanıklığı nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bölgedeki önemli turizm noktalarından Çifte Köprü ve Mençuna Şelalesi erişime kapandı. Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde 32 köy yolunun ulaşıma kapandığı, bölgede acil durum önlemlerinin alındığı bildirildi.

İstanbul'da Sağanak Sonrası Durum

İstanbul'da dün etkili olan sağanak sonrasında, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) önemli veriler paylaştı. Özellikle Sarıyer, Silivri, Üsküdar ve Fatih ilçelerinde yağış miktarının oldukça yüksek olduğu kaydedildi. Sağanak, Avrupa Yakası'nda başlayıp Anadolu Yakası'na kadar etkisini sürdürdü.

Uyarılar ve Öneriler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Özellikle yüksek risk taşıyan bölgelerde yaşayanlar, yerel yetkililerin yönlendirmelerine ve alınan önlemlere uymalı.