ABD'ye Göç Yolları: L1 ve E2 Vizeleri Arasındaki Farklar ve Avantajlar

Amerika Birleşik Devletleri, dünya genelinde pek çok iş insanı ve yatırımcı için popüler bir göç destinasyonu olarak öne çıkıyor. Özellikle iş dünyasında fırsatların bol olduğu bu ülkede, oturum izni elde etmek için tercih edilen başlıca yöntemlerden ikisi L1 ve E2 vizeleri. Peki, bu iki vize arasında ne gibi farklar bulunmakta ve hangisi daha fazla avantaj sunmakta?

L1 Vizesi Nedir?

L1 vizesi, özellikle çok uluslu şirketlerin yönetici ve uzman çalışanlarını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir şube veya ortak şirkete transfer etmek için kullanılan bir vize türü. Bu vize, şirket içi transferler için ideal ve adayların ABD'deki şirketle mevcut bir iş ilişkisi bulunmasını gerkir.

L1 Vizesinin Avantajları:

L1 vizesi, adayın mevcut iş pozisyonu ve tecrübesi göz önünde bulundurularak verilir, dolayısıyla Amerika'da yeni bir iş kurma zorunluluğu yok.

Adaylar ve aileleri için nispeten hızlı bir oturum izni süreci sunar ve vize süreci genellikle 1-2 ay içinde tamamlanır.

Başvuru sahibi, Amerika'da şirket yöneticisi veya uzman olarak çalışmaya devam edebilir ve bu pozisyonlarından dolayı Green Card başvurusu yapma şansı elde eder.

E2 Yatırımcı Vizesi Nedir?

E2 yatırımcı vizesi ise, Amerika Birleşik Devletleri'nde belirli bir yatırım yapmayı planlayan ve bu yatırımla aktif bir şekilde yönetimde bulunacak yabancı uyruklu iş insanları için tasarlanmış vizedir. Bu vize türü, yatırımcının ABD'deki bir işletmeye önemli miktarda sermaye koyması ve işletmenin başarılı olmasını sağlamak için gerekli becerilere sahip olması şartını taşır.

E2 Vizesinin Avantajları: