16 Eylül 2024 İstanbul, Ankara, İzmir Hava Durumu ve Beklenen Yağışlar

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde mevsimsel değişiklikler devam ederken, 16 Eylül 2024 Pazartesi günü için meteorolojik tahminler büyük önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilimizde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar:

Genel Hava Durumu Tahmini

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde hava durumu değişkenlik göstermekte. Trakya, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere parçalı ve yer yer çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Özellikle İstanbul, Çanakkale ve Zonguldak çevrelerinde lokal sağanak yağışların yanı sıra gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, Sinop ve Artvin çevrelerinde daha da şiddetlenerek yer yer çok kuvvetli yağışlara yol açabilir.

Bölgesel Hava Durumu Özetleri

İstanbul: Şehir genelinde öğle saatlerinden itibaren parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğleden sonra başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla sıcaklık maksimum 27 dereceye ulaşacak.

Ankara: Başkentte hava parçalı ve az bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı en yüksek 26 derece olarak ölçülecek.

İzmir: İzmir'de hava, parçalı ve az bulutlu olarak seyredecek. Günün en yüksek sıcaklığı 30 derece civarında olması bekleniyor.