İzmir'de gerçekleşen bir etkinlikte eski Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Devebacak ve bağlı derneklerin başkanları ve yöneticileriyle bir araya geldi.

Pakdemirli'nin konuşmaları, seçimlerin önemi ve yeni bir Türkiye için sandığa gitme gerekliliği üzerine odaklandı. Katılımcıların sorularını siyasi nezaket içinde cevaplayan eski bakan, seçimin kaderinin hak ile batıl arasında şekilleneceğini belirtti. Sivil toplum örgütlerine de önemli görevler düştüğünü vurgulayan Pakdemirli, bu tür buluşmaların halka en kolay ve etkili şekilde ulaşma imkanı sağladığını ifade etti.

BEKİR PAKDEMİRLİ’YE KONYASPOR FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Buluşmaya ev sahipliği yapan Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Devebacak, üzerinde bakanın kendi ismi ve 42 numara yazılı federasyona özel bir Konyaspor forması hediye etti. Memnuniyetini ifade eden Pakdemirli, kendisinin de bir Balkan göçmeni olarak köklerinin Konyalı olduğunu ima ederek, her zaman Konyalı vatandaşlarımızın yar ve yardımcısı olacaklarını ifade etti.

Etkinlikte, Ege ve Konyalı Sanayici İş Adamları Derneği (EKSİAD) Genel Başkanı Muzaffer Hekimoğlu ve diğer konuklar da yer aldı.