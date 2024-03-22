Yumaklı: Türkiye dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden bir tanesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Ticaret Borsası bahçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında düzenlenen tohum ve sera örtü naylonu dağıtım töreninde yaptığı konuşmada "Türkiye dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden bir tanesidir. Türkiye'de kullanılan her 100 kilogramın 97 kilogramı bu ülke topraklarında üretilir." dedi.

Bakan Yumaklı, Çanakkale Ticaret Borsası bahçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında düzenlenen tohum ve sera örtü naylonu dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, tohum projesinin Türkiye'nin dört bir tarafında devam ettiğini, gittikleri her ilde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TAKE Projesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülkede ekilmedik bir karış yer bile kalmasın." talimatına uygun olarak devam ettiğini anlatan Yumaklı, "Ancak bunun bir öncesi var. O da şu. Hep doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrular var, onları söyleyelim. Türkiye'de genelde tohumculukla ya da tohumla alakalı bilinen konuların büyük bir kısmı yanlış. Tamamen dışa bağımlı olduğumuz düşünülür ve söylenir. Kesinlikle değildir. Türkiye dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden bir tanesidir. Türkiye'de kullanılan her 100 kilogramın 97 kilogramı bu ülke topraklarında üretilir. Bize özgü ata tohumlarımız vardır. Bunların şu halihazırda 37 çeşidi gen bankamızda kayıt altına ve koruma altına alınmıştır." diye konuştu.

"Yurt dışına bağımlı olduğumuz iddiası doğru değildir"

Bakan Yumaklı, tohum firmalarının son dönemde araştırma geliştirme faaliyetlerine hız verdiğini ve bu konuda dünyanın 117 ülkesine ihracat yaptıklarını aktararak, "Herhangi bir şekilde yurt dışına bağımlı olduğumuz iddiası doğru değildir. Onu baştan söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Özellikle son yıllarda sertifikalı tohum konusuna ağırlık verdiklerine dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki bu kadar emek, bu kadar gayretle üretilen ürünlerin verimli ve kaliteli olmasını sağlayalım. Bunu da ancak ne olduğunu bildiğimiz, sonuçlarından emin olduğunuz sertifikalı tohumla yapabilirsiniz. Dolayısıyla bizler aynı bugün burada olduğu gibi Anadolu'nun topraklarını sertifikalı tohumlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Çanakkale'miz de yine sertifikalı tohumların üretildiği önemli merkezlerimizden bir tanesi. Çanakkale'de 17 firma, 1033 yetiştirici, 68 bin dekar alanda sözleşmeli üretimle tohum üretiyor. Üretilen tohumlar neler? Mısır, buğday, arpa, çeltik, tritikale, yulaf.

Son 3 yılda 103 bin dekara Çanakkale'de bu proje kapsamında destek verildi. 2024 yılında da Türkiye'nin dört bir tarafında bu projeyle birlikte belli oranlarda, yüzde 50-75 arasında hibe desteğiyle bu tohumları dağıtmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler biliyoruz ki ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır. Biz bu şuurla çalışıyoruz. Bu şuurla çiftçimizi, üreticimizi desteklemeye devam ediyoruz."