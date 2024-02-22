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VakıfBank'tan Esnaflarımıza Özel Yeni Destek Kampanyası: Finansal Çözümler ve Avantajlar

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VakıfBank'tan Esnaflarımıza Özel Yeni Destek Kampanyası: Finansal Çözümler ve Avantajlar
VakıfBank, finansal çözümler konusunda derin bir uzmanlıkla hareket ederek, müşterilerinin ekonomik ihtiyaçlarına en uygun ödeme sistemlerini sunmayı amaçlar. Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinin temel taşlarından esnaflarımıza yönelik, onların işlerini kolaylaştıracak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunacak yeni bir destek kampanyası başlatılmıştır.

VakıfBank, finansal çözümler konusunda derin bir uzmanlıkla hareket ederek, müşterilerinin ekonomik ihtiyaçlarına en uygun ödeme sistemlerini sunmayı amaçlar. Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinin temel taşlarından esnaflarımıza yönelik, onların işlerini kolaylaştıracak ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunacak yeni bir destek kampanyası başlatılmıştır.

Esnaflarımıza Özel Finansal Çözümler

VakıfBank'ın esnaflarımıza sunduğu bu özel kampanya, işletmelerin satış hacmini artırma ve maliyetlerini optimize etme amacı taşır. Banka, kredi ve banka kartları üzerinden yapılan satışları teşvik ederek, üye iş yerlerine yönelik avantajlı fiyatlandırmalarla maliyet avantajları sağlamayı hedefler. Esnafların ekonomiye katkısının farkında olan VakıfBank, uygun POS komisyon oranları ve özel POS koşulları ile dikkat çekmektedir.

Avantajlı POS Komisyon Oranları

VakıfBank'ın bu kampanyası, esnaflarımıza özel hazırlanmış olup, tüm kart tipleri için cazip komisyon oranları sunar. Esnaflar, %2.39 gibi rekabetçi bir komisyon oranıyla veya komisyonsuz blokeli çalışma koşullarıyla hizmet alabilirler. Bunun yanı sıra, POS cihazı kullanım ücretlerinde %50'ye varan indirimlerden de yararlanabilirler.

Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

Bu avantajlı kampanyadan faydalanmak isteyen esnaflarımız, VakıfBank şubelerine başvurarak üye iş yeri olabilir ve kampanya koşullarından yararlanabilirler. Bu süreçte, banka yetkilileri esnaflarımızın ihtiyaçlarını detaylı bir şekilde analiz ederek, onlara en uygun çözümleri sunacaktır.

VakıfBank, esnaflarımıza yönelik bu yeni kampanyası ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunmayı ve esnaflarımızın işlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Esnaflarımızın finansal ihtiyaçlarını karşılayarak onların işlerini büyütmelerine ve ekonomimize daha fazla katkıda bulunmalarına olanak sağlamak, VakıfBank'ın öncelikleri arasındadır. Bu kampanya ile esnaflarımızın işlerini bir adım ileri taşımaları ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeleri hedeflenmektedir.

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