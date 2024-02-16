Türkiye Genelinde Ocak Ayı Konut Satış Rakamları Açıklandı

Türkiye'nin konut piyasası dinamikleri, her geçen gün değişim göstermekte ve bu değişimler, sektördeki yatırımcılar ve potansiyel ev sahipleri için önemli veriler sunmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıklamalarına göre, ocak ayında Türkiye genelinde toplamda 80 bin 308 konutun yeni sahiplerini bulduğu görülmüştür. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,8'lik bir düşüşü işaret ederken, bir önceki aya göre ise yüzde 42'lik bir azalmayı göstermektedir.

İstanbul Liderliğini Koruyor

Konut satışlarında İstanbul, 13 bin 423 adet ile lider konumunu koruyor ve toplam satışların yüzde 16,7'sini oluşturuyor. Ankara ve Antalya ise sırasıyla 6 bin 709 ve 5 bin 250 konut satışı ile İstanbul'u takip eden şehirler arasında yer alıyor. Bu veriler, özellikle İstanbul'un konut piyasasında önemli bir merkez olmaya devam ettiğini göstermektedir.

Yabancı Yatırımcı İlgisi Azalıyor

Yabancı yatırımcılar tarafından yapılan konut alımları, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,5 oranında azalarak 2 bin 61'e düşmüştür. Bu azalış, yabancı yatırımcıların Türkiye konut piyasasına olan ilgisinde bir gerilemeyi işaret ediyor olabilir. Antalya, 747 konut satışı ile yabancılar arasında en çok tercih edilen şehir olurken, İstanbul ve Mersin de sırasıyla 710 ve 211 konut satışı ile bu tercihler arasında yer alıyor.

İpotekli Satışlarda Büyük Düşüş

İpotekli konut satışları, geçen yıla kıyasla yüzde 63,5 azalarak 5 bin 915 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, ipotekli alımların toplam konut satışları içindeki payının yüzde 7,4'e düşmesine neden olmuştur. İpotekli satışlardaki bu büyük düşüş, finansman koşullarındaki değişikliklerin ve ekonomik faktörlerin etkisini yansıtmaktadır.

Konut Satış Trendleri

Türkiye'deki konut satış trendleri incelendiğinde, hem ilk el hem de ikinci el konut satışlarında azalma göze çarpmaktadır. İlk el konut satışları yüzde 8,2 azalarak 25 bin 263'e düşerken, ikinci el konut satışları yüzde 21,6 azalışla 55 bin 45'e gerilemiştir. Bu veriler, piyasada genel bir yavaşlamaya işaret ediyor ve potansiyel alıcılar ile yatırımcılar için önemli göstergeler sunuyor.

Türkiye'de ocak ayında gerçekleşen konut satışları, piyasanın mevcut durumunu ve trendlerini ortaya koymaktadır. İstanbul'un liderliği, yabancı yatırımcı ilgisindeki azalma, ipotekli satışlardaki büyük düşüş ve hem ilk el hem de ikinci el konut satışlarındaki azalma, sektördeki dinamikleri ve potansiyel fırsatları belirginleştiriyor. Bu veriler ışığında, yatırımcıların ve alıcıların piyasa koşullarını dikkatle takip etmeleri ve kararlarını buna göre şekillendirmeleri önerilmektedir.