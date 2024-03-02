Ticaret Bakanlığı'ndan Rekor İhracat Açıklaması: Türkiye, Şubat Ayında Tarihi Zirveye Ulaştı

Türkiye ekonomisinin uluslararası arenadaki başarı hikayelerinden biri daha yaşandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarına göre, ülkemiz, şubat ayında ihracatta tarihi bir rekora imza attı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %13,6'lık bir artışla 21 milyar 86 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu rakam, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir şubat ayında ulaşılan en yüksek ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

Adıyaman'da Yeniden Yükseliş

Bakan Bolat'ın ifadelerine göre, Adıyaman, geçtiğimiz yıl şubatta yaşanan deprem felaketinden sonra hükümetin yoğun çabalarıyla hızla toparlanıyor. Kısa sürede gerçekleştirilen enkaz kaldırma çalışmaları, geçici barınma imkanlarının sağlanması ve kalıcı konut ile iş yerlerinin inşası, şehrin çehresini değiştirdi. Bolat, "Adıyaman'da bir yıl sonra karşılaştığımız olumlu dönüşüm bizleri ziyadesiyle memnun etti." şeklinde konuştu.

Deprem Bölgelerine Yapılan Yatırımlar

Deprem bölgelerinde yaşanan yıkımın ardından hükümetin hızlı müdahalesiyle 650 bin yeni konut, iş yeri ve köy evi inşa ediliyor. Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı'nın birkaç hafta önce deprem bölgelerini ziyaret ettiğini ve tamamlanan kalıcı konutların kura çekilişiyle hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. 2024 yılı sonuna kadar 200 bin kalıcı konutun teslim edilmiş olacağını, depremin ilk yılında 40 bin konutun teslimatına ek olarak, iki ay içinde 75 bin konutun daha teslim edileceğini açıkladı.

Türkiye Ekonomisinde İhracatın Rolü

Türkiye'nin ihracat başarısı, ekonominin temel taşlarından biri olmaya devam ediyor. Şubat ayında kaydedilen rekor ihracat rakamları, ülkenin dış ticaret performansının ne denli güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Özellikle deprem gibi büyük felaketlerin ardından dahi ekonomik faaliyetlerin hızla toparlanması ve ihracat rakamlarının artışa geçmesi, Türkiye'nin dirençli ekonomik yapısını ortaya koyuyor.